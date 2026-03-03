川習會照常推進！貝森特何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

知情人士透露，美中貿易談判代表預定3月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰預期下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

雙方可能討論的議題包括：中國可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，美國最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

美國財政部和中國商務部都未立即回應置評請求。

在周末期間，美國對伊朗發動空襲並擊斃其最高領袖哈米尼，使美中緊張關係升溫，為川習會增添變數。中國外交部長王毅表明，「公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受」。此外，在川普政府1月「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛後，中方也譴責美方動武行為。

雖然伊朗與委內瑞拉並非中國主要的貿易或國防夥伴，但川普日益升高的「政權更迭」行動，已引發外界質疑他是否可能將矛頭指向與習近平關係更密切的領導人。

川普預定3月31日至4月2日訪中並與習近平會面，將是他自2017年訪中以來，首度再有美國總統到訪中國。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實，當局僅會在中國領導人行程展開前數日才對外公布細節。

貝森特與何立峰預期會晤的時間，意味著官員們只有約兩周時間籌備川習會，須在短時間內敲定商業協議與川普訪華的後勤安排。

川普上月曾表示，期待習近平為他舉辦「中國史上最大規模的盛大接待」，並說在他2017年訪中期間，習近平對他「非常禮遇」。當年川普曾獲安排私人參觀北京紫禁城。不過數月後，他便對中國發動首場貿易戰。

知情人士表示，貝森特與何立峰的會談，以及更廣泛的經濟對話，將與美中其他地緣政治議題分開處理。兩人

過去已有雙邊談判經驗，包括去年5月在日內瓦會晤，啟動一系列會談，後續在倫敦、斯德哥爾摩、馬德里與吉隆坡舉行會議，最終促成美中暫時休兵，雙方降低關稅與出口限制。

美國貿易代表葛里爾1月時在達沃斯表示，雙方可能在川普訪華前的談判中，嘗試避開科技競爭等高度敏感議題，並在非敏感領域的貿易方面尋求達成協議。