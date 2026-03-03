快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山舉行雙邊會談。路透

彭博資訊引述知情人士報導，美國與中國大陸的貿易談判代表預計3月中旬在巴黎會晤，凸顯美國攻打伊朗未影響美中推進川習會計畫。

知情人士透露，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰下周末將在巴黎會晤，這將是美國最高法院推翻對等關稅後，雙方經貿官員首度進行磋商；相關安排尚未公開，會議時間與地點仍可能變動。

部分知情人士說，可能討論中國承諾購買波音飛機與美國黃豆，以及台灣議題；芬太尼關稅的未來走向也可能列入議程。

知情人士表示，何立峰與貝森特的會面及後續更廣泛的經濟對話，將與美中之間的其他地緣政治議題切割，分開處理。

美國財政部未回覆置評，中國商務部也未立即回覆。

美方宣布，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，這將是川普自2017年以來再度訪中。北京尚未證實上述日期；中方通常只會在數日前才公布中國領導人的行程細節。

中國外長王毅近日才譴責美以軍事行動，稱公開殺害主權國家領導人並推動政權更迭是不可接受的。

伊朗 川普 川習會 對等關稅

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

彭博資訊引述知情人士報導，美國與中國大陸的貿易談判代表預計3月中旬在巴黎會晤，凸顯美國攻打伊朗未影響美中推進川習會計畫。

從有限報復到全面大戰 伊朗衝突四劇本一次看懂

美國、以色列和伊朗打得火熱，川普預測會再打個四至五周甚至更久戰爭會怎麼收場？《泰晤士報》拆解四種劇本：有限報復後談判重啟、全面大戰爆發、代理人戰爭長期僵持、伊朗政權內部崩潰。哪一種最可能？

只買一瓶茶也寧願去超市 日本超商逐漸失去存在價值？

曾是日本生活核心的超商，正迎來來客數下滑的新常態。不只年輕人疏遠，中壯年族群也開始精算每一筆消費。專家指出，飯糰、便當與飲料價格節節上升，「近又方便」的吸引力逐漸減弱。超市強化熟食、藥妝店以低價切入日常採買，消費動線被重新分配以後，超商在日本人生活的重要性，出現明顯變化。

梅蘭妮亞主持安理會會議談兒童 伊朗大使斥虛偽

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天主持安理會會議，在美國與以色列攻擊伊朗之際，她呼籲各界關注陷於衝突...

出入平安？從習近平反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

編按：本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

