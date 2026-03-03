聽新聞
美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣
彭博資訊引述知情人士報導，美國與中國大陸的貿易談判代表預計3月中旬在巴黎會晤，凸顯美國攻打伊朗未影響美中推進川習會計畫。
知情人士透露，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰下周末將在巴黎會晤，這將是美國最高法院推翻對等關稅後，雙方經貿官員首度進行磋商；相關安排尚未公開，會議時間與地點仍可能變動。
部分知情人士說，可能討論中國承諾購買波音飛機與美國黃豆，以及台灣議題；芬太尼關稅的未來走向也可能列入議程。
知情人士表示，何立峰與貝森特的會面及後續更廣泛的經濟對話，將與美中之間的其他地緣政治議題切割，分開處理。
美國財政部未回覆置評，中國商務部也未立即回覆。
美方宣布，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，這將是川普自2017年以來再度訪中。北京尚未證實上述日期；中方通常只會在數日前才公布中國領導人的行程細節。
中國外長王毅近日才譴責美以軍事行動，稱公開殺害主權國家領導人並推動政權更迭是不可接受的。
