從有限報復到全面大戰 伊朗衝突四劇本一次看懂

美國、以色列和伊朗打得火熱，川普預測會再打個四至五周甚至更久戰爭會怎麼收場？《泰晤士報》拆解四種劇本：有限報復後談判重啟、全面大戰爆發、代理人戰爭長期僵持、伊朗政權內部崩潰。哪一種最可能？

一、有限打擊、局勢降溫型

這種劇本是假設美國與以色列的打擊重點限定於破壞伊朗的核子與軍事能力、削弱其彈道導彈與無人機力量，同時盡量避免大規模平民傷亡與地區擴散戰火。在這種情況下，衝突不會全面推向地面戰或全面入侵，而是在達到某種軍事壓制後逐步降溫。

從文章描述看，美以雙方的官方目標仍以「削弱伊朗核威脅與導彈能力」為核心，而非明確宣稱「必須推翻政權」。如果戰術性的軍事壓力成功讓伊朗核計畫受挫或穩定受控，衝突可能在外部壓力與制裁下慢慢降溫並進入新的僵局。這類結局類似過去限制式衝突的停火狀態，戰鬥行為大幅減少，但政治對抗與低強度衝突持續存在。

二、談判回桌、重啟協議型

第二種可能是經過高壓軍事階段後，雙方回到談判桌，進行新的外交斡旋與妥協，目標是達成停火協議或有限談判框架。

這一劇本類似2015年伊核協議模式，通過外交談判來限制核能力與解除部分制裁。過去分析曾指出，若伊朗在軍事壓力下回到談判桌、重新設計核監控與限制，包括可能重啟部分核談判，就有機會達成相對穩定的停火。

三、區域全面擴散型

第三種劇本是衝突走向無限升級，從有限空襲擴散到更廣泛地區戰火。在這種情境下，不僅美國與以色列與伊朗直接對抗，伊朗可能利用其代理人力量如黎巴嫩真主黨、葉門青年運動等擴大戰線，引發多線衝突。

這樣的劇本意味著戰火不會很快停下，而是進入長期循環的互擊與報復，造成區域性緊張延續，甚至全球能源與供應鏈震盪。例如，若伊朗在波斯灣攔截商船、封鎖荷莫茲海峽，將對全球油價與航運產生重大衝擊，進一步導致各國介入。

四、政權更替型

最極端的一種走向，是戰爭結果導致伊朗現行統治體制崩潰或被迫改革。這類結局可能出現在伊朗內部動盪與外部打擊的雙重壓力下，例如最高領袖陣亡、國內抗爭升級、核心安全機構瓦解等，使得原政權難以為繼。

部分評論與媒體分析指出，若打擊有效削弱伊朗的中央控制能力，可能出現類似其他遭受軍事壓迫後政權崩解的情況，例如利比亞戰後局勢。然而，在現實中，因為伊朗政權的機構韌性、宗教政治根基與社會結構差異，這種劇本同樣帶來極大不確定性。

總體而言，現階段看，第一、第二種劇本在一定程度上仍是較現實的近中期結局，因為它們允許一定軍事壓力下的政治延展；而第三、第四種劇本則涉及高度不確定性與可能性，且風險遠大於短期軍事成功本身。