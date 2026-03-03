快訊

示威者硬闖喀拉蚩領事館 美官員證實陸戰隊開火

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

巴基斯坦擁有全球第二大什葉派社群，僅次於伊朗。伊朗最高領袖遭美國擊斃後引發民眾示威，週末闖入位於喀拉蚩的美國領事館。美國2名官員表示，美國陸戰隊曾向示威者開火。

路透社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）在美國與以色列發動的空襲中喪生後，巴基斯坦南部大城喀拉蚩（Karachi）挺伊朗民眾，昨天突破美國領事館館區外牆並與警方發生衝突，造成10人死亡。

美國2名官員指出，目前尚不清楚陸戰隊所射擊子彈是否擊中或造成任何人死亡，也不清楚開槍者是不是其他保護使館的人員，包括私人保全與當地警方。

在外交機構罕見地使用武力，可能會使當地緊張局勢急速升高。這是美國官員首次證實陸戰隊涉入向參與示威民眾開火。

巴基斯坦當地省政府發言人赫姆納尼（SukhdevAssardas Hemnani）表示，是「安全」人員開火，但未具體說明其隸屬單位。

美國外交使團的日常安全通常由私人包商與當地部隊保護，此次事件涉及陸戰隊，凸顯領事館嚴重看待此事件之威脅。

巴基斯坦是僅次於伊朗、擁有全球第二大什葉派（Shi’ite）社群的國家。隨著針對伊朗遭空襲的抗議活動四處蔓延，據傳已有26人死亡，巴基斯坦昨天禁止大型集會。

示威者昨天在美國領事館外高喊「美國去死！以色列去死！」媒體在現場聽到槍聲，目擊周邊街道施放催淚瓦斯。

社群媒體上的影片似乎顯示，至少有1名示威者朝領事館方向開槍，並有滿身是血的示威者在槍聲中逃離。

喀拉蚩警方表示，槍聲來自領事館內部。

美國陸戰隊將媒體置評請求轉交美軍，美軍又轉交至國務院，國務院並未對此回應。

儘管巴基斯坦已禁止公共集會，什葉派領袖仍呼籲在拉合爾（Lahore）與喀拉蚩舉行更多抗議活動。

美國駐巴基斯坦的大使館設於首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），並在白夏瓦（Peshawar）與拉合爾都設有領事館。

喀拉蚩當地已部署大批警力，通往美國領事館的道路已遭封鎖，拉合爾與伊斯蘭馬巴德的美國使館周圍也採取類似防範措施。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

彭博資訊引述知情人士報導，美國與中國大陸的貿易談判代表預計3月中旬在巴黎會晤，凸顯美國攻打伊朗未影響美中推進川習會計畫。

從有限報復到全面大戰 伊朗衝突四劇本一次看懂

美國、以色列和伊朗打得火熱，川普預測會再打個四至五周甚至更久戰爭會怎麼收場？《泰晤士報》拆解四種劇本：有限報復後談判重啟、全面大戰爆發、代理人戰爭長期僵持、伊朗政權內部崩潰。哪一種最可能？

只買一瓶茶也寧願去超市 日本超商逐漸失去存在價值？

曾是日本生活核心的超商，正迎來來客數下滑的新常態。不只年輕人疏遠，中壯年族群也開始精算每一筆消費。專家指出，飯糰、便當與飲料價格節節上升，「近又方便」的吸引力逐漸減弱。超市強化熟食、藥妝店以低價切入日常採買，消費動線被重新分配以後，超商在日本人生活的重要性，出現明顯變化。

梅蘭妮亞主持安理會會議談兒童 伊朗大使斥虛偽

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天主持安理會會議，在美國與以色列攻擊伊朗之際，她呼籲各界關注陷於衝突...

出入平安？從習近平反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

編按：本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

