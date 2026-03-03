快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

黎巴嫩政府下令：全面禁止真主黨軍事活動

中央社／ 貝魯特3日綜合外電報導

黎巴嫩政府昨天採取前所未有的措施，禁止真主黨（Hezbollah）一切軍事與安全活動，引發這個伊朗支持組織的強烈反彈。

真主黨在政府與國會中均有代表。此前數小時，該組織宣布昨天凌晨朝以色列發射火箭與無人機，以報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以聯合攻擊中喪生。

以色列隨後開始轟炸貝魯特南郊及黎巴嫩南部的數十個村莊，並誓言要讓該組織付出「沉重代價」。

根據黎巴嫩政府數據，襲擊造成至少52人死亡，至少 154人受傷。

以色列軍方隨後表示，已「完成對黎巴嫩南部真主黨恐怖組織目標的大規模打擊行動」。軍方稱：「這波打擊，擊中超過70個武器儲存設施、發射地點與飛彈發射器。」

今天稍早舉行緊急內閣會議後，黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）表示：「黎巴嫩政府宣布，絕對且明確地拒絕任何在合法機構框架之外、從黎巴嫩領土發動的軍事或安全行動。」

「這意味必須立即禁止真主黨的一切安全與軍事活動，視其為非法行為，並要求其交出武器。」

作為回應，真主黨國會黨團領袖拉德（MohammedRaad）譴責貝魯特的「輕率決定」，並表示「黎巴嫩人民原本期待的是拒絕（以色列）侵略的決議」。

真主黨今天凌晨發布聲明，將此次攻擊描述為對以色列自15個月前達成停火協議以來持續空襲的回應。

該組織表示，政治與外交努力未能「迫使（以色列）履行停火協議」，並稱真主黨的攻擊是「防禦行動與合法權利」。

與先前不同，該聲明未提及美以對伊朗的戰爭。

薩萊姆已下令軍方與安全機構採取「立即措施」執行內閣決定，防止「任何軍事行動或從黎巴嫩領土發射飛彈或無人機」。

司法部長納薩爾（Adel Nassar）在社群平台X發文表示，司法機關已指示「安全機構立即逮捕發射火箭者及其煽動者」。

接近黎巴嫩政府的消息人士透露，來自真主黨什葉派盟友「艾瑪爾運動」（Amal Movement）的兩位部長以及真主黨本身的一位部長，都支持內閣的決定。

伊朗 恐怖組織 哈米尼

延伸閱讀

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

以色列襲黎巴嫩首都 以軍：擊斃真主黨情報首長

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

川普警告：對伊朗戰爭將持續4周 恐有更多人死亡

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

出入平安？從習近平反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

編按：本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

只買一瓶茶也寧願去超市 日本超商逐漸失去存在價值？

曾是日本生活核心的超商，正迎來來客數下滑的新常態。不只年輕人疏遠，中壯年族群也開始精算每一筆消費。專家指出，飯糰、便當與飲料價格節節上升，「近又方便」的吸引力逐漸減弱。超市強化熟食、藥妝店以低價切入日常採買，消費動線被重新分配以後，超商在日本人生活的重要性，出現明顯變化。

梅蘭妮亞主持安理會會議談兒童 伊朗大使斥虛偽

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天主持安理會會議，在美國與以色列攻擊伊朗之際，她呼籲各界關注陷於衝突...

充滿挑戰的訪美之行：默茨將會見一位戰時總統

德國總理默茨此次的訪美計劃早已敲定，這將是他上任後第二次訪問美國。然而，德國方面措手不及的是，中東局勢升級，美國和以色列2月28日突然對伊朗發動軍事打擊。在美以聯合空襲中，伊朗最高領袖哈梅內伊及近50

支持法國增加核彈頭計畫 比利時宣示密切合作

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將增加法國核彈頭數量後，比利時總理德威弗（Bart De Wever...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。