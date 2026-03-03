黎巴嫩政府下令：全面禁止真主黨軍事活動

黎巴嫩政府昨天採取前所未有的措施，禁止真主黨（Hezbollah）一切軍事與安全活動，引發這個伊朗支持組織的強烈反彈。

真主黨在政府與國會中均有代表。此前數小時，該組織宣布昨天凌晨朝以色列發射火箭與無人機，以報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以聯合攻擊中喪生。

以色列隨後開始轟炸貝魯特南郊及黎巴嫩南部的數十個村莊，並誓言要讓該組織付出「沉重代價」。

根據黎巴嫩政府數據，襲擊造成至少52人死亡，至少 154人受傷。

以色列軍方隨後表示，已「完成對黎巴嫩南部真主黨恐怖組織目標的大規模打擊行動」。軍方稱：「這波打擊，擊中超過70個武器儲存設施、發射地點與飛彈發射器。」

今天稍早舉行緊急內閣會議後，黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）表示：「黎巴嫩政府宣布，絕對且明確地拒絕任何在合法機構框架之外、從黎巴嫩領土發動的軍事或安全行動。」

「這意味必須立即禁止真主黨的一切安全與軍事活動，視其為非法行為，並要求其交出武器。」

作為回應，真主黨國會黨團領袖拉德（MohammedRaad）譴責貝魯特的「輕率決定」，並表示「黎巴嫩人民原本期待的是拒絕（以色列）侵略的決議」。

真主黨今天凌晨發布聲明，將此次攻擊描述為對以色列自15個月前達成停火協議以來持續空襲的回應。

該組織表示，政治與外交努力未能「迫使（以色列）履行停火協議」，並稱真主黨的攻擊是「防禦行動與合法權利」。

與先前不同，該聲明未提及美以對伊朗的戰爭。

薩萊姆已下令軍方與安全機構採取「立即措施」執行內閣決定，防止「任何軍事行動或從黎巴嫩領土發射飛彈或無人機」。

司法部長納薩爾（Adel Nassar）在社群平台X發文表示，司法機關已指示「安全機構立即逮捕發射火箭者及其煽動者」。

接近黎巴嫩政府的消息人士透露，來自真主黨什葉派盟友「艾瑪爾運動」（Amal Movement）的兩位部長以及真主黨本身的一位部長，都支持內閣的決定。