梅蘭妮亞主持安理會會議談兒童 伊朗大使斥虛偽

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天主持安理會會議，在美國與以色列攻擊伊朗之際，她呼籲各界關注陷於衝突中的兒童；伊朗駐聯合國大使則批評此舉極其可恥且虛偽。

法新社報導，美國本月接任聯合國安全理事會輪值主席，所有成員國大使，包括華府競爭對手的俄羅斯與中國，齊向代表美國的梅蘭妮亞致意。

梅蘭妮亞敲擊木槌象徵會議開始，接著感謝上一個月的主席英國。稍後她再度發言，似乎是為在對伊朗戰爭中喪生的美國軍人致意。

梅蘭妮亞在擠滿各國代表的會議廳表示：「向那些為自由捐軀的英雄家屬致意，他們的勇氣與奉獻將為人銘記。」

梅蘭妮亞補充說：「唯有智識與諒解備受尊崇之際，持久的和平才真正可期」，「由智識與智慧所引領的社會，必能更趨和平。」

會議前，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示：「美國在擔任安理會主席的第一天，就召開高層會議討論保護兒童，這極其可恥且虛偽。」

片刻後，梅蘭妮亞表示：「美國與全世界所有兒童站在一起。我希望和平很快就屬於你們。」不過她並未直接提及美國對伊朗所發動的攻擊。

儘管如此，梅蘭妮亞受到安理會各國代表熱情歡迎。希臘大使巴爾塔（Aglaia Balta）說：「謝謝妳，主席女士。」法國代表則將她比擬為備受推崇的美國前第一夫人與社會運動者愛蓮娜．羅斯福（EleanorRoosevelt）。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）讚揚梅蘭妮亞，「讓衝突中兒童議題獲得更多關注，特別是她親自努力協助烏克蘭兒童與家人團聚。」

即使是俄羅斯也加入禮貌致意的行列，同時也未提及伊朗問題；安理會成員中，僅美國堅定盟友巴林提到伊朗。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）先前指出，今天的安理會會議是史上首次由第一夫人（或第一先生）主持。

為期2小時的會議結束時，梅蘭妮亞表示：「我衷心祝各位具備堅韌力量與必勝決心，致力維護全球的安全與和平。」