快訊

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
CNN引述Planet Labs PBC衛星影像，公布美軍1日在科威特港口遇襲地點的前（左）後（右）對比照。圖/擷自@Anonymostw在X的照片
CNN引述Planet Labs PBC衛星影像，公布美軍1日在科威特港口遇襲地點的前（左）後（右）對比照。圖/擷自@Anonymostw在X的照片

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美軍中央司令部（CENTCOM）於美東時間2日下午證實，在遇襲地點新尋獲2名士兵遺體，美軍陣亡人數增至6人，另有18名士兵身受重傷。

CNN引述消息人士，這次陣亡事件發生在當地時間3月1日上午約9時，科威特舒艾巴港（Shuaiba port）一處臨時作戰中心遭伊朗無人機直接擊中。這是一座三節相連、內部設有辦公空間的拖車式建物。

消息人士描述，攻擊來得很快，且沒有任何預警或警報聲提示部隊撤離或進入掩體。攻擊發生數小時後，建物部分區域仍在悶燒，內部被燻得焦黑，爆炸衝擊將牆面向外炸開，有些部位甚至從建物上剝落。

事發後衛星影像顯示，港口內一棟建物起火，濃黑煙柱直衝天際。

CENTCOM最初表示有3名官兵死亡，但未具體說明攻擊地點。消息人士說，當時現場有數十人。由於建物部分區域仍在燃燒，尋回其餘官兵需要時間。

這6名士兵是美軍代號「史詩怒火」行動以來首批陣亡人員，美國總統川普與防長赫塞斯均表示，恐怕還會出現更多傷亡。

德黑蘭 美軍 衛星

延伸閱讀

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標 6官兵陣亡

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

川普警告：對伊朗戰爭將持續4周 恐有更多人死亡

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

充滿挑戰的訪美之行：默茨將會見一位戰時總統

德國總理默茨此次的訪美計劃早已敲定，這將是他上任後第二次訪問美國。然而，德國方面措手不及的是，中東局勢升級，美國和以色列2月28日突然對伊朗發動軍事打擊。在美以聯合空襲中，伊朗最高領袖哈梅內伊及近50

支持法國增加核彈頭計畫 比利時宣示密切合作

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將增加法國核彈頭數量後，比利時總理德威弗（Bart De Wever...

俄烏戰前線「死亡凶村」曝光 俄兵平均存活僅12分鐘

俄烏戰爭進入第5年，烏軍以FPV無人機與AI偵察主導巷戰，札波羅熱前線成為俄軍「消耗場」。「我估計，每個被徵召的俄軍士兵在這裡的平均存活時間大概只有12分鐘。」說這話的烏克蘭特種部隊札波羅熱前線指揮官Nine，語氣跟表情同樣冷淡。在這個殺戮凶村，奉命搶攻的俄軍在科技主宰的巷戰中前仆後繼，年輕生命稍縱即逝，每分鐘都在倒數，成為俄烏戰爭進入第5年的殘酷寫照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。