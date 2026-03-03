美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美軍中央司令部（CENTCOM）於美東時間2日下午證實，在遇襲地點新尋獲2名士兵遺體，美軍陣亡人數增至6人，另有18名士兵身受重傷。

CNN引述消息人士，這次陣亡事件發生在當地時間3月1日上午約9時，科威特舒艾巴港（Shuaiba port）一處臨時作戰中心遭伊朗無人機直接擊中。這是一座三節相連、內部設有辦公空間的拖車式建物。

消息人士描述，攻擊來得很快，且沒有任何預警或警報聲提示部隊撤離或進入掩體。攻擊發生數小時後，建物部分區域仍在悶燒，內部被燻得焦黑，爆炸衝擊將牆面向外炸開，有些部位甚至從建物上剝落。

事發後衛星影像顯示，港口內一棟建物起火，濃黑煙柱直衝天際。

CENTCOM最初表示有3名官兵死亡，但未具體說明攻擊地點。消息人士說，當時現場有數十人。由於建物部分區域仍在燃燒，尋回其餘官兵需要時間。

這6名士兵是美軍代號「史詩怒火」行動以來首批陣亡人員，美國總統川普與防長赫塞斯均表示，恐怕還會出現更多傷亡。