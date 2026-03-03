支持法國增加核彈頭計畫 比利時宣示密切合作

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將增加法國核彈頭數量後，比利時總理德威弗（Bart De Wever）隨即表達歡迎之意，並表示將與法國密切合作。

馬克宏2日宣布法國武器庫升級計畫，將增加法國核彈頭數量，並表示有8個歐洲國家有意參與「先進嚇阻」計畫，其中之一就是比利時。

德威弗隨後於個人的社群平台X發文表示，歡迎馬克宏所做的倡議，將這項行動視為歐洲邁向更強大防衛政策的重要一步。比利時願意以建設性的態度參與其中，並與法國密切合作，打造可信且更強的嚇阻力量。

比利時通訊社在報導中則形容這個倡議對於比利時而言，可以帶來額外的專業經驗，並在法國的核保護傘之下獲得更多保障。這種廣泛且在區域間分散布局的合作，也使這把核保護傘更可靠。