伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！預告襲擊通行船隻

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘船隻2日在荷莫茲海峽海域。路透
一艘船隻2日在荷莫茲海峽海域。路透

以色列時報引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告打擊任何航經荷莫茲海峽海域的船舶；但是美軍中央司令部否認。與此同時，美國國務院發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。

伊朗革命衛隊資深官員賈巴里（Ebrahim Jabari）表示，「荷莫茲海峽已關閉，任何人試圖通行，革命衛隊的精銳和伊朗海軍將把那些船隻燒成火海。」路透指，這是伊朗自2月28日告知關閉荷莫茲海峽以來最明確的一次警告。

荷莫茲海峽是世界第5大油氣航道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約有20%油氣運輸須通過這片海峽。

以色列時報另引述福斯新聞報導，儘管伊朗革命衛隊發表聲明，美軍中央司令部予以否認。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

打擊獨裁 美媒：川普下個目標古巴

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴。

歐盟動搖 氣候政策倒退嚕 部分成員國要求削弱排放交易體系、延後收碳費

歐盟以提升競爭力為名，在氣候政策上「倒退嚕」，推動放寬一些禁令。此舉正顛覆歐盟的綠色轉型路線，也形同懲罰率先因應全球暖化風險的企業和國家，同時獎勵落後者。

海上衝突後 佛州反古巴組織意外曝光

古巴海岸警衛隊日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，古巴官員指控該船是攜帶大批武器企圖滲透顛覆古巴政權的武裝分子，儘管立即被美國政府駁斥，卻也讓佛州當地的反古巴組織意外曝光。

史上第一人 美第一夫人主持安理會會議

美國自三月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會有關教育促進和平的會議，是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國與以色列聯手攻擊伊朗。

