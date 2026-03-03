伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！預告襲擊通行船隻

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴。

2026-03-03 00:00