聽新聞
0:00 / 0:00
中東情勢升溫 巴西面臨能源震盪與外交兩難
美國與以色列對伊朗展開大規模攻擊，導致中東局勢急遽升溫，全球能源市場隨之震盪。巴西雖然為主要產油國，但分析指出，肥料等進口依賴度高，農業成本恐因戰事推升，通膨壓力加重，貨幣政策面臨挑戰。
巴西新聞網站G1今天報導，巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）與總統府特別顧問阿摩林（CelsoAmorim）通話，重申巴西支持透過談判解決爭端，避免戰事擴大。阿摩林並提及，巴西曾在2010年與土耳其共同推動「德黑蘭宣言」，嘗試以外交途徑化解伊朗核計畫爭議，顯示巴西追求和平的立場。
不過，巴西政府也承認必須「為最壞情況做準備」。外交部已與阿拉伯聯合大公國等國接觸，關切滯留在杜拜、阿布達比機場的巴西公民安全。此舉凸顯戰事對巴西僑民造成直接影響。
另一方面，根據環球新聞（GloboNews）評論員佛洛（Ana Flor）指出，魯拉原本將於近期赴華府與美國總統川普（Donald Trump）舉行國是訪問，但因局勢不穩，行程恐延後至3月底或4月。總統府幕僚坦言，衝突升高也影響巴美高層互動。
綜合各方觀察，中東戰火不僅牽動全球能源與經濟，更使巴西在外交陷入兩難，既要維持與美國的溝通管道，又要堅守反戰立場。專家認為，若衝突持續，巴西恐需在經濟與外交上承受更大壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。