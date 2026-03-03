快訊

中東情勢升溫 巴西面臨能源震盪與外交兩難

中央社／ 聖保羅2日專電

美國與以色列對伊朗展開大規模攻擊，導致中東局勢急遽升溫，全球能源市場隨之震盪。巴西雖然為主要產油國，但分析指出，肥料等進口依賴度高，農業成本恐因戰事推升，通膨壓力加重，貨幣政策面臨挑戰。

巴西新聞網站G1今天報導，巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）與總統府特別顧問阿摩林（CelsoAmorim）通話，重申巴西支持透過談判解決爭端，避免戰事擴大。阿摩林並提及，巴西曾在2010年與土耳其共同推動「德黑蘭宣言」，嘗試以外交途徑化解伊朗核計畫爭議，顯示巴西追求和平的立場。

不過，巴西政府也承認必須「為最壞情況做準備」。外交部已與阿拉伯聯合大公國等國接觸，關切滯留在杜拜、阿布達比機場的巴西公民安全。此舉凸顯戰事對巴西僑民造成直接影響。

另一方面，根據環球新聞（GloboNews）評論員佛洛（Ana Flor）指出，魯拉原本將於近期赴華府與美國總統川普（Donald Trump）舉行國是訪問，但因局勢不穩，行程恐延後至3月底或4月。總統府幕僚坦言，衝突升高也影響巴美高層互動。

綜合各方觀察，中東戰火不僅牽動全球能源與經濟，更使巴西在外交陷入兩難，既要維持與美國的溝通管道，又要堅守反戰立場。專家認為，若衝突持續，巴西恐需在經濟與外交上承受更大壓力。

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

充滿挑戰的訪美之行：默茨將會見一位戰時總統

德國總理默茨此次的訪美計劃早已敲定，這將是他上任後第二次訪問美國。然而，德國方面措手不及的是，中東局勢升級，美國和以色列2月28日突然對伊朗發動軍事打擊。在美以聯合空襲中，伊朗最高領袖哈梅內伊及近50

支持法國增加核彈頭計畫 比利時宣示密切合作

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將增加法國核彈頭數量後，比利時總理德威弗（Bart De Wever...

俄烏戰前線「死亡凶村」曝光 俄兵平均存活僅12分鐘

俄烏戰爭進入第5年，烏軍以FPV無人機與AI偵察主導巷戰，札波羅熱前線成為俄軍「消耗場」。「我估計，每個被徵召的俄軍士兵在這裡的平均存活時間大概只有12分鐘。」說這話的烏克蘭特種部隊札波羅熱前線指揮官Nine，語氣跟表情同樣冷淡。在這個殺戮凶村，奉命搶攻的俄軍在科技主宰的巷戰中前仆後繼，年輕生命稍縱即逝，每分鐘都在倒數，成為俄烏戰爭進入第5年的殘酷寫照。

