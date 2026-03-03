充滿挑戰的訪美之行：默茨將會見一位戰時總統

德國總理默茨此次的訪美計劃早已敲定，這將是他上任後第二次訪問美國。然而，德國方面措手不及的是，中東局勢升級，美國和以色列2月28日突然對伊朗發動軍事打擊。在美以聯合空襲中，伊朗最高領袖哈梅內伊及近50名伊朗高層身亡。伊朗繼而針對美國在巴林、科威特、約旦、阿聯酋和卡塔爾的軍事設施等以及在伊朗附近水域的美軍“林肯”號航母展開報復性打擊，令中東其它國家受到殃及。特朗普3月1日接受英國媒體采訪時表示，針對伊朗的軍事行動可能還將持續4周左右。

默茨原本計劃重點就美國對歐盟的關稅問題以及俄烏戰爭、對中國的立場與特朗普磋商，旨在重塑德國與美國的跨大西洋伙伴關系，但如今，他還必須向特朗普解釋德國和歐洲對美、以此次軍事行動的態度。

德英法譴責伊朗並表示將適度防御

3月1日晚，默茨和英國首相斯塔默以及法國總統馬克龍發表聯合聲明，譴責德黑蘭政府的報復性打擊。聲明稱，“我們以最強烈的措辭譴責伊朗對該地區國家的襲擊。伊朗必須停止其不分青紅皂白的軍事打擊。”聲明還稱，“我們沒有參與軍事打擊，但我們與包括美國、以色列和地區伙伴在內的國際伙伴保持著密切聯系”；“我們將采取措施捍衛本國及區內盟友的利益，包括采取必要且適度的防御行動，從源頭上摧毀伊朗發射導彈和無人機的能力。”聲明同時呼籲各方重返談判桌，呼籲伊朗領導層停止其核計劃，削減其導彈計劃，同時譴責伊朗政府針對本國人民的持續鎮壓。

默茨：現在不是對伙伴和盟友指手畫腳的時候

3月1日，默茨就伊朗事態發表聲明，稱德國政府在伊朗問題上達成共同立場。聲明稱，“伊朗毛拉政權是一個恐怖主義政權，應對伊朗人民數十年的壓迫負責。僅在新年期間的示威活動中，就有數千人成為該政權的受害者。該政權威脅著以色列國的生存，並應對哈馬斯和真主黨實施的恐怖活動負責。此外，伊朗的核計劃和導彈計劃威脅著和平與安全。伊朗對其近鄰和海灣國家的無差別攻擊正在破壞整個地區的穩定。與恐怖組織合作危及我們的伙伴和我們自身。伊朗還系統性地支持俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。因此，德國政府與許多伊朗人一樣，對這個毛拉政權即將結束感到欣慰。我們與美國和以色列一樣，都希望看到該政權的恐怖活動停止，其危險的核武器和彈道導彈研發計劃停止。軍事打擊旨在終結一個衰弱政權的破壞性游戲。”

該聲明還寫道，“現在不是對我們的伙伴和盟友指手畫腳的時候。盡管我們心存疑慮，但我們與他們有著許多共同的目標，即便我們自身無力實現這些目標。”聲明還表示希望與美國、以色列、該地區以及歐洲的伙伴共同制定一項面向未來的議程。

默茨向媒體承認，面對美、以對伊朗的軍事打擊，德國在國際法問題上面臨“兩難困境”，但他避免直接批評美國和以色列，強調不想說教，並稱“從國際法出發進行分析難以產生實際的影響。”默茨還承認，軍事打擊並非沒有風險，“人們現在已經跨入了一個充滿不確定性的未來”。

德國”明鏡“雜志文章指出，“跨大西洋關系本已緊張。眾所周知，美國的關稅令德國和歐洲經濟承壓，特朗普希望結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但迄今為止，歐洲人並未直接參與和平談判。默茨必須小心翼翼地平衡各方利益；一句不妥的話就可能激怒這位反復無常的總統。”文章認為，默茨的美國之行充滿挑戰。據柏林政府圈的消息人士透露，這場戰爭的結局尚不明朗，其戰略目標甚至連德國政府也尚未完全明確。

