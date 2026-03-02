快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

有人慶祝也有人哀悼！哈米尼身亡 為何伊朗民眾反應兩極？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在最高領袖哈米尼確定在美以空襲下身亡後，許多伊朗民眾聚集到恩格拉布廣場為其哀悼。 路透
在最高領袖哈米尼確定在美以空襲下身亡後，許多伊朗民眾聚集到恩格拉布廣場為其哀悼。 路透

伊朗最高領袖哈米尼在美以空襲下身亡後，伊朗各地同時傳出慶祝和哀悼聲，對這位統治近40年的最高宗教領袖來說，這樣的民眾反應非比尋常。

德黑蘭的廣場上，有群眾舉著印有哈米尼頭像的標語為他哀悼。但從社群媒體上廣為流傳的影片來看，也有一群人在為他的過世跳舞、鳴笛，甚至燃放煙火。

英國衛報指出，這樣截然不同的反應，反映出存在於這個國家當中的深刻裂痕。對那些親身經歷過近期政府鎮壓全國抗議活動所使用的暴力的人來說，這一消息無疑是令人欣慰的。據美國人權團體HRANA統計，已有超過7,000人在這些抗議活動中喪生，另有逾1.1萬人的死因待調查。遭逮捕或受傷的則有數萬人。

20歲的德黑蘭大學生米娜，在今年1月政府部隊向示威團體開槍時，她人在其中。她說：「我親眼看到人們倒在我面前。我永遠不會忘記那些年輕貌美、前途無量的男孩女孩倒在血泊中的場景。我當時只想著，希望那些為他們的死負責的人能夠有惡報。當我今天看到哈米尼去世的消息時，我感覺心中願望實現了。」

但即使是1月對反政府示威進行那樣的致命鎮壓後，許多伊朗人心中存在的仍是另一種恐懼。

在恩格拉布廣場（Enghelab Square）上，有些來為哈米尼哀悼的群眾高喊著「美國去死」或「以色列去死」，並有許多人揮舞著伊朗國旗和拿著哈米尼的照片。

來自馬什哈德的21歲大學生達巴赫許表示，伊朗將會為其領導人復仇。「我願為伊斯蘭和哈米尼獻出生命。猶太復國主義政權和川普將為我領袖的殉難付出沉重代價」。

設拉子市的教師米爾扎德向路透表示，她無法為其國家領袖遭到外國勢力殺害感到開心。「我無法開心的另一個原因，是因為我不知道我們國家將會怎樣。我們看到了伊拉克的遭遇是混亂和流血。與其那個狀況，我寧可選擇伊斯蘭共和國」。

不過，對其他人來說，儘管哈米尼去世後局勢還不明朗，但他們最主要還是感覺到希望。目前居住於伊朗境外的皮拉伊，她的母親過去在一場抗議活動中被政府軍隊殺害。對她而言，哈米尼的死象徵著新時代的開始。

她說：「今天是美好的一天。當然，我們都知道還有很長的路要走...但我和我的家人，以及所有親人曾被這個殘暴政權殺害的家庭，都已等這一刻很久了。」

伊拉克 伊朗 德黑蘭

延伸閱讀

哈米尼之死 在美伊朗裔憂喜參半：是好事 但問題還沒解決

哈米尼之死能否促成政權更迭？美官員多持懷疑態度

都因哈米尼 伊朗人有歡慶有落淚

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

海上衝突後 佛州反古巴組織意外曝光

古巴海岸警衛隊日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，古巴官員指控該船是攜帶大批武器企圖滲透顛覆古巴政權的武裝分子，儘管立即被美國政府駁斥，卻也讓佛州當地的反古巴組織意外曝光。

有人慶祝也有人哀悼！哈米尼身亡 為何伊朗民眾反應兩極？

伊朗最高領袖哈米尼在美以空襲下身亡後，伊朗各地同時傳出慶祝和哀悼聲，對這位統治近40年的最高宗教領袖來說，這樣的民眾反應非比尋常。

莫迪憂中東緊張局勢 籲對話、外交途徑解爭端

美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的...

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。