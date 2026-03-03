海上衝突後 佛州反古巴組織意外曝光

古巴海岸警衛隊日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，古巴官員指控該船是攜帶大批武器企圖滲透顛覆古巴政權的武裝分子，儘管立即被美國政府駁斥，卻也讓佛州當地的反古巴組織意外曝光。

古巴政府指控上述快艇上有許多人都有暴力前科，還公布查獲的大批武器，包括廿多把高殺傷力槍械和近一點三萬發子彈，但美國國務卿魯比歐出面反駁，宣稱美國政府將自行調查這起極為罕見的海上槍戰。

以佛州為基地，透過武裝攻擊、挑釁宣傳，遊走法律灰色地帶的反古巴組織由來已久，例如「阿爾法六十六」和「歐米茄七」於一九七○年代和一九八○年代勢力強大，但因強硬派領袖在美國本土發動攻擊而陸續被捕，加上冷戰結束，此類武力抗爭策略就逐漸式微。

華府的美利堅大學專家利奧格蘭德表示，現在的古巴裔美國人，無論左派或右派均全力關注影響華府決策，並不寄望憑藉少數軍事行動就能推翻古巴政府。

一九八一年逃離古巴、流亡加拿大的唐恩，曾加入阿爾法六十六接受遊擊戰軍事訓練。他表示，「當時我們就像菜鳥，根本不是古巴軍方與內政部的對手，他們總是提前截獲我們的行動計畫，最終很多人都被關進監獄」。

一九八九年投奔美國的古巴前情報官員加西亞說，資金雄厚的古巴情報部門數十年來不斷收買或誘騙毫無戒心的流亡分子充當內線，滲透反古巴組織，導致這些組織的行動消息曝光，美國情報界對此也心知肚明。