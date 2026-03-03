快訊

歐盟動搖 氣候政策倒退嚕 部分成員國要求削弱排放交易體系、延後收碳費

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
歐盟這波政策倒退，已衝擊歐盟森林砍伐與供應鏈規範等綠色立法的關鍵領域。（美聯社）
歐盟以提升競爭力為名，在氣候政策上「倒退嚕」，推動放寬一些禁令。此舉正顛覆歐盟的綠色轉型路線，也形同懲罰率先因應全球暖化風險的企業和國家，同時獎勵落後者。

英國金融時報（FT）報導，在歐盟領袖尋求為陷入困境的工業基礎提供支援之際，數個成員國正施壓要求削弱歐盟內部的「排放交易體系」（ETS），該制度按照企業每排放一公噸的碳來收費。他們主張，這項費用正疊加逾高能源成本之上，進一步侵蝕競爭力。

德國總理梅爾茨上月曾含糊表示應改革ETS制度，導致碳價自每公噸92歐元的兩年高點，跌至70歐元以下。義大利工業部長也呼籲，在進行「全盤檢討」前暫停ETS運作。波蘭與捷克在內國家，也爭取到延後原定2027年起對家庭與道路運輸的碳排放收費。此外，歐洲執委會去年12月鬆綁原定2035年起禁售新內燃引擎車的規定，以安撫德國、義大利與數個憂心汽車業裁員的東歐國家。

這波政策倒退，已衝擊歐盟森林砍伐與供應鏈規範等綠色立法的關鍵領域，也動搖了外界對2005年以來作為歐洲氣候戰略基石的ETS制度的信心。而單是這些政治信號，就已令投資人感到不安。

對那些已大舉投資更乾淨技術的政府和企業而言，這些政策轉向恐顛覆當初布局所依據的前提。

丹麥、芬蘭、盧森堡、荷蘭與瑞典上周共同呼籲，歐盟氣候政策須維持「政治穩定性和可預測性」，反對在今夏檢討ETS時，再做進一步調整。

歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔，也曾捍衛ETS制度。歐盟官員也認為，與其進行全面性改革，不如考慮對ETS作出具針對性的調整，以此幫助受成本衝擊最深的政府與企業。

一名歐盟高級官員指出，「若我們在ETS制度上倒退，恐使那些遵循制度並依賴該架構行動的國家與企業，承擔先行者劣勢」。歐盟外交官也警告，這恐進一步撕裂歐盟單一市場，因支持核心氣候政策的成員國，正考慮轉往國家層級採取行動。

