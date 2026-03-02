賽普勒斯遭無人機攻擊 歐盟歐洲事務部長會議延期

快訊

中央社／ 記者吳柏緯布魯塞爾2日專電
歐盟執委會主席范德賴恩。(歐新社)
歐盟執委會主席范德賴恩。(歐新社)

賽普勒斯一處英國空軍基地遭無人機攻擊，原定2日至3日在當地舉行的歐盟歐洲事務部長非正式會議宣布延期。歐盟執委會主席范德賴恩強調，將團結一致面對任何威脅。

賽普勒斯總統府上午以總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）名義發布聲明證實，今天凌晨一架無人機墜落於阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAFAkrotiri）。事發第一時間起，相關部門即處於高度警戒及全面作戰準備狀態。同時，已立即召開國家安全委員會評估局勢。

克里斯托多里底斯稱，持續與所有歐洲領導人及其他國家領導人保持聯繫，賽普勒斯不以任何形式參與，也無意成為任何軍事行動的一部分。

在這起事件發生後，原定2日至3日在賽普勒斯舉行的歐盟歐洲事務部長非正式會議也宣布延期。截至目前，官方尚未說明會議將延後至何時。

根據日前公告的議程，這場會議原訂討論包含多年度財政框架、打擊外國資訊操縱和干預，以及擴大歐盟等議題。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）2日上午在個人的X平台發文指出，已經與克里斯托多里底斯對話，並透過簡報知悉這起無人機事件。

她說，儘管賽普勒斯共和國並非這次事件的目標，但面對任何威脅，歐盟都將與各成員國團結一致、立場堅定地站在一起。

英國 國家安全 會議

