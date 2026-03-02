快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

莫迪憂中東緊張局勢 籲對話、外交途徑解爭端

中央社／ 記者李晉緯新德里2日專電
美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的憂心，也重申支持透過對話和外交途徑解決爭端。(歐新社)
美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的憂心，也重申支持透過對話和外交途徑解決爭端。(歐新社)

美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的憂心，也重申支持透過對話和外交途徑解決爭端。

莫迪今天接見來訪的加拿大總理卡尼（MarkCarney）後，雙方發表共同聲明，指恐怖主義和極端化不僅是印度和加拿大面臨共同而嚴峻的挑戰，也是全人類面臨的共同挑戰。

印度時報（Times of India）報導，面對當前的緊張局勢，莫迪表示，印度的立場十分明確，即盼能維持和平與穩定，「我們對西亞（即中東）當前的局勢表達關切，印度支持透過對話與外交手段解決所有爭端」。

莫迪提到，印度將繼續與其他國家密切合作，以確保海外公民的安全。

莫迪今天在社群平台X上發文，稱他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通了電話，討論當前的局勢，並強調「盡早停止敵對行動」的必要性。

莫迪還提到，他與阿拉伯聯合大公國（UAE）總統通了電話，並強烈譴責伊朗對阿拉伯聯合大公國發動報復性攻擊。他說：「我與阿拉伯聯合大公國總統，我的兄弟通了電話，我強烈譴責（伊朗）對阿拉伯聯合大公國發動的攻擊，並對在襲擊中流逝的生命表達哀悼。」

莫迪表示，印度支持「讓局勢能夠和緩下來，並維持區域的和平、安全、穩定」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，莫迪主持內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security）的會議，除瞭解中東局勢目前的發展，也討論居住或滯留在衝突發生地區印度公民的安全問題。

內閣安全委員會是印度安全與戰略事務層級最高的決策機構，該委員會表示，中央政府已指示相關部門採取必要措施，協助中東地區受近期局勢影響的印度公民。

美國和以色列日前對伊朗發動聯合軍事行動，襲擊包括伊朗首都德黑蘭（Tehran）在內的多個地點，造成伊朗多名高階領導人喪生，也讓哈米尼（AliKhamenei）對伊朗數十年的掌控畫下句點。

以色列 加拿大 恐怖主義

延伸閱讀

譴責伊朗攻擊 波灣國家：將保衛國土採必要措施

中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

莫迪憂中東緊張局勢 籲對話、外交途徑解爭端

美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的...

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

越南AI法1日生效 深偽內容強制標註 成為東協首個監管國

越南人工智慧（AI）法3月1日生效，新法適用於所有開發、提供及應用AI技術的企業，不論本地或外資機構均受監管；新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。