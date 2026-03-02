莫迪憂中東緊張局勢 籲對話、外交途徑解爭端

美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的憂心，也重申支持透過對話和外交途徑解決爭端。

莫迪今天接見來訪的加拿大總理卡尼（MarkCarney）後，雙方發表共同聲明，指恐怖主義和極端化不僅是印度和加拿大面臨共同而嚴峻的挑戰，也是全人類面臨的共同挑戰。

印度時報（Times of India）報導，面對當前的緊張局勢，莫迪表示，印度的立場十分明確，即盼能維持和平與穩定，「我們對西亞（即中東）當前的局勢表達關切，印度支持透過對話與外交手段解決所有爭端」。

莫迪提到，印度將繼續與其他國家密切合作，以確保海外公民的安全。

莫迪今天在社群平台X上發文，稱他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通了電話，討論當前的局勢，並強調「盡早停止敵對行動」的必要性。

莫迪還提到，他與阿拉伯聯合大公國（UAE）總統通了電話，並強烈譴責伊朗對阿拉伯聯合大公國發動報復性攻擊。他說：「我與阿拉伯聯合大公國總統，我的兄弟通了電話，我強烈譴責（伊朗）對阿拉伯聯合大公國發動的攻擊，並對在襲擊中流逝的生命表達哀悼。」

莫迪表示，印度支持「讓局勢能夠和緩下來，並維持區域的和平、安全、穩定」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，莫迪主持內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security）的會議，除瞭解中東局勢目前的發展，也討論居住或滯留在衝突發生地區印度公民的安全問題。

內閣安全委員會是印度安全與戰略事務層級最高的決策機構，該委員會表示，中央政府已指示相關部門採取必要措施，協助中東地區受近期局勢影響的印度公民。

美國和以色列日前對伊朗發動聯合軍事行動，襲擊包括伊朗首都德黑蘭（Tehran）在內的多個地點，造成伊朗多名高階領導人喪生，也讓哈米尼（AliKhamenei）對伊朗數十年的掌控畫下句點。