加拿大推中型國家合作 澳洲國安專家籲坎培拉效法

加拿大總理卡尼將於3日抵達澳洲訪問，有關澳方如何看待卡尼的中型國家（middle power）合作願景議題，近日成為輿論焦點；澳洲國立大學（ANU）國家安全專家布蘭蒂斯指出，澳洲應仿效加拿大，推動中型國家合作。

卡尼（Mark Carney）將於3日起展開為期4天3夜的訪問，其中包括5日向澳洲國會發表演說。

目前於ANU國家安全學院擔任教授的布蘭蒂斯（George Brandis），今天於「雪梨晨驅報」（SydneyMorning Herald）發表評論文章，標題為「噢，加拿大：這個振臂一呼的中型國家表帥」（O Canada:thismiddle power roars as our exemplar）。布蘭蒂斯曾任澳洲聯邦檢察總長、澳洲駐英國高級專員。

卡尼於1月出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）並發表演講，提出中型國家合作的呼聲。布蘭蒂斯指出，卡尼演講之所以引起全球注目，是因為正當以規則為基礎的全球秩序受到威脅和挑戰時，歐洲各國領導人選擇閃爍其詞，但卡尼卻揭穿這種外交手腕只能成就「一種美好的幻想」（a pleasantfiction）。

布蘭蒂斯強調，卡尼直言不諱地提出警告，提醒世界正處於「殘酷現實的開端」。布蘭蒂斯提醒，和卡尼有所不同的是，澳洲政治人物大多沉溺於一種自我感覺良好當中。

布蘭蒂斯解釋：「過往我們（澳洲）彷彿是與地球上與世隔絕的角落，危機只發生在世界的另一端，國際政治是別人的事。」

他援引澳洲作家霍恩（Donald Horne）在「幸運國家」一書的說法，指澳洲一直甘於作為一個平庸、封閉、無關緊要的國家；而且，澳洲無視自己現在已經「身處一個全新的、危險的權力格局之中，人民和政策均未能面對現實地做出適當的調整」。

布蘭蒂斯相信，加拿大是「中型國家成為全球領導者的典範」。他解釋，加拿大「認識到自身的利益是國際性的，而不僅僅是區域性的」，而且加拿大視自己為一個重要的國際事務參與者，憑著這項認知向國際社會提出自己的主張。布蘭蒂斯指加拿大的這種態度，正是澳洲當前外交政策需要仿效的。