加拿大推中型國家合作 澳洲國安專家籲坎培拉效法

中央社／ 雪梨2日專電

加拿大總理卡尼將於3日抵達澳洲訪問，有關澳方如何看待卡尼的中型國家（middle power）合作願景議題，近日成為輿論焦點；澳洲國立大學（ANU）國家安全專家布蘭蒂斯指出，澳洲應仿效加拿大，推動中型國家合作。

卡尼（Mark Carney）將於3日起展開為期4天3夜的訪問，其中包括5日向澳洲國會發表演說。

目前於ANU國家安全學院擔任教授的布蘭蒂斯（George Brandis），今天於「雪梨晨驅報」（SydneyMorning Herald）發表評論文章，標題為「噢，加拿大：這個振臂一呼的中型國家表帥」（O Canada:thismiddle power roars as our exemplar）。布蘭蒂斯曾任澳洲聯邦檢察總長、澳洲駐英國高級專員。

卡尼於1月出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇WEF）並發表演講，提出中型國家合作的呼聲。布蘭蒂斯指出，卡尼演講之所以引起全球注目，是因為正當以規則為基礎的全球秩序受到威脅和挑戰時，歐洲各國領導人選擇閃爍其詞，但卡尼卻揭穿這種外交手腕只能成就「一種美好的幻想」（a pleasantfiction）。

布蘭蒂斯強調，卡尼直言不諱地提出警告，提醒世界正處於「殘酷現實的開端」。布蘭蒂斯提醒，和卡尼有所不同的是，澳洲政治人物大多沉溺於一種自我感覺良好當中。

布蘭蒂斯解釋：「過往我們（澳洲）彷彿是與地球上與世隔絕的角落，危機只發生在世界的另一端，國際政治是別人的事。」

他援引澳洲作家霍恩（Donald Horne）在「幸運國家」一書的說法，指澳洲一直甘於作為一個平庸、封閉、無關緊要的國家；而且，澳洲無視自己現在已經「身處一個全新的、危險的權力格局之中，人民和政策均未能面對現實地做出適當的調整」。

布蘭蒂斯相信，加拿大是「中型國家成為全球領導者的典範」。他解釋，加拿大「認識到自身的利益是國際性的，而不僅僅是區域性的」，而且加拿大視自己為一個重要的國際事務參與者，憑著這項認知向國際社會提出自己的主張。布蘭蒂斯指加拿大的這種態度，正是澳洲當前外交政策需要仿效的。

莫迪憂中東緊張局勢 籲對話、外交途徑解爭端

美國與以色列聯手對伊朗採取大規模軍事行動，中東情勢升溫，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天除表達對當地局勢的...

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

越南AI法1日生效 深偽內容強制標註 成為東協首個監管國

越南人工智慧（AI）法3月1日生效，新法適用於所有開發、提供及應用AI技術的企業，不論本地或外資機構均受監管；新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

