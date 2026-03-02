快訊

波蘭外交報告點名台灣為關鍵技術夥伴 助掌話語權

中央社／ 華沙2日專電

波蘭外長席科斯基日前發表年度外交政策報告，宣告波蘭已進入「和平與戰爭間的灰色地帶」（Grey Zone），並處於歷史性的轉折點；他特別點名台灣，強調波蘭始終對與台灣在技術領域的合作保持高度興趣，並視其為確保波蘭在全球新秩序中保有話語權的關鍵。

面對俄羅斯日益頻繁的混合戰威脅，席科斯基（Radosław Sikorski）強調波蘭必須建立足以威懾俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的強大軍力，同時將外交視線擴展至印太地區，加強與南韓、日本及台灣等關鍵夥伴的技術合作，以確保波蘭在變動的國際局勢中立於不敗之地。

報告中的全球戰略部分，席科斯基展現跨出歐洲的廣闊視野，指出當今世界高度互聯，衝突往往始於距離波蘭數千公里之外的地方，因此忽視遙遠的夥伴將是嚴重的戰略錯誤。波蘭致力於加強與南韓、日本已持續十年的戰略夥伴關係，並擴大與澳洲、紐西蘭在安全領域的 磋商。

席科斯基更特別點名台灣，強調波蘭始終對與台灣夥伴在技術領域的合作保持高度興趣，並視其為確保波蘭在全球新秩序中保有話語權的關鍵。針對與美國關係，他坦言儘管華盛頓戰略重點轉向印太，波蘭仍是其重要軍事夥伴，但波蘭應展現戰略成熟度，而非僅採取交易式的外交手段。

席科斯基在眾議院發表長達1小時的報告中揭露嚴峻的國安數據，指出波蘭目前每天面臨高達3000次的網路攻擊，領空也多次遭俄羅斯無人機侵犯。他特別提及去年11月在烏克蘭特諾皮爾（Tarnopol）遭俄軍飛彈襲擊喪生的波蘭籍女童，強調威脅已近在咫尺。

為此，波蘭已正式加入七大工業國集團（G7）的快速反應機制，並於2025年關閉境內所有俄羅斯領事館，以斷絕任何蓄意破壞行為的管道，展現守護主權的決心。

針對防衛預算，席科斯基表示波蘭目前的國防開支已達國內生產毛額（GDP）的4.8%，並預計在2026年提升至 5%，遠超北約標準。他重申，波蘭的國家利益繫於歐盟與北約的雙支柱，並大力支持由波蘭倡議的「歐洲安全增強工具」（SAVE）計畫。

這項計畫預計提供約1500億歐元的低利貸款用於國防工業，其中波蘭獲分配近440億歐元（約新台幣1.62兆元），且80%的資金將直接投資於波蘭本土防衛產業。他嚴厲批評反對黨阻撓這項計畫是「自殺式的政治行為」，並嚴厲警告任何推動脫歐或削弱盟友關係的政治企圖，都將直接危及國家的生存基礎。

俄羅斯 網路攻擊 外交政策

相關新聞

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

越南AI法1日生效 深偽內容強制標註 成為東協首個監管國

越南人工智慧（AI）法3月1日生效，新法適用於所有開發、提供及應用AI技術的企業，不論本地或外資機構均受監管；新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

