波蘭外交報告點名台灣為關鍵技術夥伴 助掌話語權

波蘭外長席科斯基日前發表年度外交政策報告，宣告波蘭已進入「和平與戰爭間的灰色地帶」（Grey Zone），並處於歷史性的轉折點；他特別點名台灣，強調波蘭始終對與台灣在技術領域的合作保持高度興趣，並視其為確保波蘭在全球新秩序中保有話語權的關鍵。

面對俄羅斯日益頻繁的混合戰威脅，席科斯基（Radosław Sikorski）強調波蘭必須建立足以威懾俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的強大軍力，同時將外交視線擴展至印太地區，加強與南韓、日本及台灣等關鍵夥伴的技術合作，以確保波蘭在變動的國際局勢中立於不敗之地。

報告中的全球戰略部分，席科斯基展現跨出歐洲的廣闊視野，指出當今世界高度互聯，衝突往往始於距離波蘭數千公里之外的地方，因此忽視遙遠的夥伴將是嚴重的戰略錯誤。波蘭致力於加強與南韓、日本已持續十年的戰略夥伴關係，並擴大與澳洲、紐西蘭在安全領域的 磋商。

席科斯基更特別點名台灣，強調波蘭始終對與台灣夥伴在技術領域的合作保持高度興趣，並視其為確保波蘭在全球新秩序中保有話語權的關鍵。針對與美國關係，他坦言儘管華盛頓戰略重點轉向印太，波蘭仍是其重要軍事夥伴，但波蘭應展現戰略成熟度，而非僅採取交易式的外交手段。

席科斯基在眾議院發表長達1小時的報告中揭露嚴峻的國安數據，指出波蘭目前每天面臨高達3000次的網路攻擊，領空也多次遭俄羅斯無人機侵犯。他特別提及去年11月在烏克蘭特諾皮爾（Tarnopol）遭俄軍飛彈襲擊喪生的波蘭籍女童，強調威脅已近在咫尺。

為此，波蘭已正式加入七大工業國集團（G7）的快速反應機制，並於2025年關閉境內所有俄羅斯領事館，以斷絕任何蓄意破壞行為的管道，展現守護主權的決心。

針對防衛預算，席科斯基表示波蘭目前的國防開支已達國內生產毛額（GDP）的4.8%，並預計在2026年提升至 5%，遠超北約標準。他重申，波蘭的國家利益繫於歐盟與北約的雙支柱，並大力支持由波蘭倡議的「歐洲安全增強工具」（SAVE）計畫。

這項計畫預計提供約1500億歐元的低利貸款用於國防工業，其中波蘭獲分配近440億歐元（約新台幣1.62兆元），且80%的資金將直接投資於波蘭本土防衛產業。他嚴厲批評反對黨阻撓這項計畫是「自殺式的政治行為」，並嚴厲警告任何推動脫歐或削弱盟友關係的政治企圖，都將直接危及國家的生存基礎。