影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」
伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊
CNN指出，網路流出一段經定位比對的影片顯示，一架戰鬥機在科威特上空起火，隨後以尾旋姿態墜落，疑在距離美軍阿里薩利姆基地（Ali al-Salem Air Base）約10公里範圍內落地。
🚨A U.S. F-15 fighter jet was shot down in Kuwait as a result of “friendly fire,” U.S. officials said— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026
The pilots ejected and were evacuated by Kuwaiti security forces🙏 https://t.co/VPGhqZZtTv pic.twitter.com/1eSIa5mGNm
CNN表示，墜機原因與戰機隸屬單位目前仍不明；但根據影片畫面分析，該架雙引擎戰機外型與F-15E或F/A-18相符。科威特空軍也操作F/A-18。
CNN已向美軍中央司令部及科威特外交部尋求回應。
社群平台X帳號visegrad24另稱，美軍戰機於科威特上空遭擊落，飛行員彈射逃生後幸運生還，目前正接受治療。另個帳號nexta_tv也上傳一段事故軍機影片，並引述美國官員稱，這架戰機「遭友軍誤擊」墜毀。這兩個社群平台說法尚未經過核實。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026
The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.
He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW
