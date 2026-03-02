快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
社群平台X流傳一段影片，顯示科威特上空一架戰機疑似墜毀。圖/擷自@nexta_tv在X的影音
社群平台X流傳一段影片，顯示科威特上空一架戰機疑似墜毀。圖/擷自@nexta_tv在X的影音

伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊

CNN指出，網路流出一段經定位比對的影片顯示，一架戰鬥機在科威特上空起火，隨後以尾旋姿態墜落，疑在距離美軍阿里薩利姆基地（Ali al-Salem Air Base）約10公里範圍內落地。

CNN表示，墜機原因與戰機隸屬單位目前仍不明；但根據影片畫面分析，該架雙引擎戰機外型與F-15E或F/A-18相符。科威特空軍也操作F/A-18。

CNN已向美軍中央司令部及科威特外交部尋求回應。

社群平台X帳號visegrad24另稱，美軍戰機於科威特上空遭擊落，飛行員彈射逃生後幸運生還，目前正接受治療。另個帳號nexta_tv也上傳一段事故軍機影片，並引述美國官員稱，這架戰機「遭友軍誤擊」墜毀。這兩個社群平台說法尚未經過核實。

被伊朗報復攻擊？ 科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

越南AI法1日生效 深偽內容強制標註 成為東協首個監管國

越南人工智慧（AI）法3月1日生效，新法適用於所有開發、提供及應用AI技術的企業，不論本地或外資機構均受監管；新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

