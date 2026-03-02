快訊

伊朗連3日彈襲波灣報復美以攻擊　多座城市傳爆炸聲

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導

伊朗今天連續第3天針對境內設有美軍基地的波斯灣國家實施打擊，以報復美國與以色列聯手攻擊德黑蘭，波斯灣地區多座城市今天傳出巨大爆炸聲響。

法新社記者與目擊者表示，包括阿布達比（AbuDhabi）、杜拜（Dubai）、杜哈（Doha）、麥納瑪（Manama）及科威特市（Kuwait City）在內等城市，都能聽到多起劇烈爆炸聲響。

伊朗對波斯灣地區持續且前所未見的轟炸，已動搖該區域的穩定。長期以來，波灣地區一直被視為動盪中東裡的和平與安全的避風港。.

巴林內政部表示，伊朗的襲擊已造成1人死亡，這是巴林自德黑蘭發動攻擊以來首例死亡案例。自本月28日以來，波灣地區的總死亡人數已上升至5人。

巴林內政部說明，一枚被攔截的飛彈殘骸掉落在港口城市薩爾曼（Salman），引發一艘外籍貨輪起火，導致1名工人罹難，另有2人重傷。

自28日起，波灣地區各地的民用基礎設施接連遭到波及，受損範圍涵蓋機場、港口、住宅大樓及飯店。

以色列 伊朗 基礎設施

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

伊朗2日稍早發動最新一波飛彈攻擊之際，社群媒體瘋傳科威特一架戰機墜毀。CNN報導，尚未確認是否隸屬美軍，但另有說法引述美國官員稱，這架戰機是遭到友軍誤擊

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

越南AI法1日生效 深偽內容強制標註 成為東協首個監管國

越南人工智慧（AI）法3月1日生效，新法適用於所有開發、提供及應用AI技術的企業，不論本地或外資機構均受監管；新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

