伊朗連3日彈襲波灣報復美以攻擊　多座城市傳爆炸聲

伊朗今天連續第3天針對境內設有美軍基地的波斯灣國家實施打擊，以報復美國與以色列聯手攻擊德黑蘭，波斯灣地區多座城市今天傳出巨大爆炸聲響。

法新社記者與目擊者表示，包括阿布達比（AbuDhabi）、杜拜（Dubai）、杜哈（Doha）、麥納瑪（Manama）及科威特市（Kuwait City）在內等城市，都能聽到多起劇烈爆炸聲響。

伊朗對波斯灣地區持續且前所未見的轟炸，已動搖該區域的穩定。長期以來，波灣地區一直被視為動盪中東裡的和平與安全的避風港。.

巴林內政部表示，伊朗的襲擊已造成1人死亡，這是巴林自德黑蘭發動攻擊以來首例死亡案例。自本月28日以來，波灣地區的總死亡人數已上升至5人。

巴林內政部說明，一枚被攔截的飛彈殘骸掉落在港口城市薩爾曼（Salman），引發一艘外籍貨輪起火，導致1名工人罹難，另有2人重傷。

自28日起，波灣地區各地的民用基礎設施接連遭到波及，受損範圍涵蓋機場、港口、住宅大樓及飯店。