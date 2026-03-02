中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

