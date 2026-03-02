快訊

波灣多國遇襲 阿聯關閉使館抗議伊朗飛彈無人機攻擊

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國今天表示，伊朗在波斯灣地區發動報復性飛彈與無人機攻擊，造成4人死亡、數十人受傷後，阿聯已關閉駐德黑蘭大使館，並召回駐伊朗大使。

在美國與以色列聯手對伊朗發動大規模空襲、擊斃其最高領袖及多名高層官員後，伊朗隨即向區域展開密集打擊，阿聯此舉標誌波灣國家對伊朗最強烈的譴責行動。

阿聯外交部聲明表示，「這些針對民用設施的敵對攻擊，包括住宅區、機場、港口及公共服務設施，是對無辜平民嚴重且不負責任的升級行為。」

阿聯於2022年與伊朗關係緩和期間，重開駐德黑蘭大使館並派遣新任大使。其後，沙烏地阿拉伯也跟進。

在美國與以色列空襲後，伊朗展開報復性反擊之際，法新社記者連續第二天在阿聯城市杜拜（Dubai）、卡達首都多哈（Doha）與巴林首都麥納瑪（Manama）聽到強烈爆炸聲，烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）也傳出爆炸。

阿聯國防部指出，自28日起共偵測到165枚彈道飛彈，摧毀其中152枚，並攔截2枚巡弋飛彈；另偵測541架伊朗無人機，其中506架被擊落。

科威特衛生部表示，自28日以來已有1人死亡、32人受傷。

斡旋美伊談判、也是伊朗首日攻勢中唯一未遭波及的阿曼的杜格姆港（Duqm）遭2架無人機攻擊。

阿曼稍早表示，一艘油輪在外海遭攻擊，船員已撤離，有4人受傷。

約旦過去兩天攔截飛彈與無人機，全國有5人受傷，多棟住宅受損。

整個波灣地區的民用基礎設施均遭波及，包括機場、港口、住宅大樓與飯店。

承受最多攻擊的阿聯當局表示，攔截無人機的碎片掉落在杜拜住宅區，造成2人受傷。

安全分析師賈可布斯表示：「波灣國家目前正站在這場殘酷戰爭的最前線。波灣國家一向支持降溫與外交手段…但這些承諾與原則正受到嚴峻考驗。如果伊朗持續攻擊並進一步升級，他們將很難袖手旁觀。」

伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

伊朗反擊美以空襲 阿曼首遭攻擊、杜拜與卡達再傳巨響

杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

