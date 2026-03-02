波灣多國遇襲 阿聯關閉使館抗議伊朗飛彈無人機攻擊

阿拉伯聯合大公國今天表示，伊朗在波斯灣地區發動報復性飛彈與無人機攻擊，造成4人死亡、數十人受傷後，阿聯已關閉駐德黑蘭大使館，並召回駐伊朗大使。

在美國與以色列聯手對伊朗發動大規模空襲、擊斃其最高領袖及多名高層官員後，伊朗隨即向區域展開密集打擊，阿聯此舉標誌波灣國家對伊朗最強烈的譴責行動。

阿聯外交部聲明表示，「這些針對民用設施的敵對攻擊，包括住宅區、機場、港口及公共服務設施，是對無辜平民嚴重且不負責任的升級行為。」

阿聯於2022年與伊朗關係緩和期間，重開駐德黑蘭大使館並派遣新任大使。其後，沙烏地阿拉伯也跟進。

在美國與以色列空襲後，伊朗展開報復性反擊之際，法新社記者連續第二天在阿聯城市杜拜（Dubai）、卡達首都多哈（Doha）與巴林首都麥納瑪（Manama）聽到強烈爆炸聲，烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）也傳出爆炸。

阿聯國防部指出，自28日起共偵測到165枚彈道飛彈，摧毀其中152枚，並攔截2枚巡弋飛彈；另偵測541架伊朗無人機，其中506架被擊落。

科威特衛生部表示，自28日以來已有1人死亡、32人受傷。

斡旋美伊談判、也是伊朗首日攻勢中唯一未遭波及的阿曼的杜格姆港（Duqm）遭2架無人機攻擊。

阿曼稍早表示，一艘油輪在外海遭攻擊，船員已撤離，有4人受傷。

約旦過去兩天攔截飛彈與無人機，全國有5人受傷，多棟住宅受損。

整個波灣地區的民用基礎設施均遭波及，包括機場、港口、住宅大樓與飯店。

承受最多攻擊的阿聯當局表示，攔截無人機的碎片掉落在杜拜住宅區，造成2人受傷。

安全分析師賈可布斯表示：「波灣國家目前正站在這場殘酷戰爭的最前線。波灣國家一向支持降溫與外交手段…但這些承諾與原則正受到嚴峻考驗。如果伊朗持續攻擊並進一步升級，他們將很難袖手旁觀。」