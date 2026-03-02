快訊

中東緊張升溫　北約與歐盟因應防止衝突擴大

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）今天說，駐歐盟最高指揮官正在密切注意伊朗及中東情勢發展，根據需要來調整部隊配置，以防範潛在威脅。此外，歐盟呼籲伊朗應避免無差別對象的報復行動。

根據北約在X平台發布的聲明指出，目前擔任北約歐洲盟軍最高指揮官的美國將領格林克維奇（AlexusGrynkewich）「已經調整北約的戰力部署，以確保32個成員國的安全，及保護盟邦免受潛在威脅，未來也會持續彈性調整軍力部署。」

法新社報導，聲明中特別提到「來自中東等區域的彈道飛彈或無人機」威脅。

在美國和以色列２８日聯手空襲伊朗的「史詩怒火」行動下，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇襲身亡。以色列接著對德黑蘭發動新一波攻擊，伊朗則發射更多飛彈回應。

歐盟27國外長今天舉行緊急視訊會議，討論因應措施。歐盟國家有多數為北約成員。

一位歐洲外交官在會議後表示，法國將再派出兩艘軍艦加入歐盟在紅海的海軍任務，因為伊朗的報復性攻擊已威脅航運安全。

歐盟高級外交官卡拉斯（Kaja Kallas）在會後代表成員國發言時表示：「絕不能讓區域緊張因伊朗事件升溫擴大，否則不僅中東，連帶歐洲及更遠地區都可能面臨不可預測的後果，包括經濟層面。」

彈道飛彈 美國 哈米尼

相關新聞

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

