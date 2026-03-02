聽新聞
中東緊張升溫 北約與歐盟因應防止衝突擴大
北大西洋公約組織（NATO）今天說，駐歐盟最高指揮官正在密切注意伊朗及中東情勢發展，根據需要來調整部隊配置，以防範潛在威脅。此外，歐盟呼籲伊朗應避免無差別對象的報復行動。
根據北約在X平台發布的聲明指出，目前擔任北約歐洲盟軍最高指揮官的美國將領格林克維奇（AlexusGrynkewich）「已經調整北約的戰力部署，以確保32個成員國的安全，及保護盟邦免受潛在威脅，未來也會持續彈性調整軍力部署。」
法新社報導，聲明中特別提到「來自中東等區域的彈道飛彈或無人機」威脅。
在美國和以色列２８日聯手空襲伊朗的「史詩怒火」行動下，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇襲身亡。以色列接著對德黑蘭發動新一波攻擊，伊朗則發射更多飛彈回應。
歐盟27國外長今天舉行緊急視訊會議，討論因應措施。歐盟國家有多數為北約成員。
一位歐洲外交官在會議後表示，法國將再派出兩艘軍艦加入歐盟在紅海的海軍任務，因為伊朗的報復性攻擊已威脅航運安全。
歐盟高級外交官卡拉斯（Kaja Kallas）在會後代表成員國發言時表示：「絕不能讓區域緊張因伊朗事件升溫擴大，否則不僅中東，連帶歐洲及更遠地區都可能面臨不可預測的後果，包括經濟層面。」
