真主黨為哈米尼報復襲以 以軍猛轟貝魯特南郊

伊朗支持的真主黨（Hezbollah）今天朝以色列發射飛彈和無人機，回應伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭暗殺；不久後，以色列對真主黨控制的貝魯特南郊展開猛烈空襲。

路透社報導，目擊者表示，10 多起爆炸搖撼貝魯特，這是自2024年以色列與真主黨之間戰爭以來，針對南郊最密集的一波攻擊。黎巴嫩維安消息人士透露，空襲波及南郊被稱為達希耶（Dahiyeh）的地區。

以色列軍方隨後宣布，已開始對黎巴嫩各地的真主黨目標發動攻擊，並強調真主黨需為事態升級負責。

真主黨表示，此次攻擊是針對以色列暗殺哈米尼及持續侵犯黎巴嫩領土的回應；聲明中強調，該組織擁有「在適當時間與地點進行自衛與回擊」的權利。

這是自美、以對伊朗發動打擊以來，真主黨首度向以色列開火。除了貝魯特，以軍空襲範圍也擴及黎巴嫩南部及東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）。以色列國防軍強調，將針對真主黨加入戰局的決定採取行動，絕不允許該組織威脅以色列國家安全。

長期以來，真主黨一直是伊朗在區域內最重要的盟友。以黎雙方曾於2024年在美國斡旋下達成停火協議，當時真主黨因遭以軍重創而元氣大傷，此後兩國便頻繁互控對方違反協議。

黎巴嫩總統府日前表示，美國大使曾於上個月28日通知黎方，只要沒有敵對行動，以色列便不會升高衝突。