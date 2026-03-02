快訊

真主黨為哈米尼報復襲以 以軍猛轟貝魯特南郊

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導

伊朗支持的真主黨（Hezbollah）今天朝以色列發射飛彈和無人機，回應伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭暗殺；不久後，以色列對真主黨控制的貝魯特南郊展開猛烈空襲。

路透社報導，目擊者表示，10 多起爆炸搖撼貝魯特，這是自2024年以色列與真主黨之間戰爭以來，針對南郊最密集的一波攻擊。黎巴嫩維安消息人士透露，空襲波及南郊被稱為達希耶（Dahiyeh）的地區。

以色列軍方隨後宣布，已開始對黎巴嫩各地的真主黨目標發動攻擊，並強調真主黨需為事態升級負責。

真主黨表示，此次攻擊是針對以色列暗殺哈米尼及持續侵犯黎巴嫩領土的回應；聲明中強調，該組織擁有「在適當時間與地點進行自衛與回擊」的權利。

這是自美、以對伊朗發動打擊以來，真主黨首度向以色列開火。除了貝魯特，以軍空襲範圍也擴及黎巴嫩南部及東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）。以色列國防軍強調，將針對真主黨加入戰局的決定採取行動，絕不允許該組織威脅以色列國家安全。

長期以來，真主黨一直是伊朗在區域內最重要的盟友。以黎雙方曾於2024年在美國斡旋下達成停火協議，當時真主黨因遭以軍重創而元氣大傷，此後兩國便頻繁互控對方違反協議。

黎巴嫩總統府日前表示，美國大使曾於上個月28日通知黎方，只要沒有敵對行動，以色列便不會升高衝突。

黎巴嫩 美國 哈米尼

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

