快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
伊朗證實最高精神領袖哈米尼已經死於美國及以色列的空襲。（路透社資料照片）
伊朗證實最高精神領袖哈米尼已經死於美國及以色列的空襲。（路透社資料照片）

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領袖，並堅稱伊朗體制已做好充分準備，將填補此核心權力大位。

以下是有關任命最高領袖程序的重點整理：

● 誰來決定？

自1979年革命建立伊斯蘭共和國以來，現行體制結合神權政治與民主元素，由最高領袖掌握最高權力。

最高領袖為終身職，由民選的專家會議（Assemblyof Experts）選出。理論上，領袖受這個最高神職機構監督，但實際上掌握國內外所有政策的裁決權，同時也是武裝部隊總司令。

專家會議由88名法學家組成，每8年改選一次。迄今為止，該會議僅監督過一次權力交接：即1989年革命創始人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）因病逝世後，選出哈米尼繼任。

● 快速任命新領袖

當局表示，將依據憲法迅速做出決定。國家電視台報導，憲法監護委員會（Guardian Council）發言人今天表示：「根據法律，必須盡速選定領袖；鑑於目前處於戰時狀態，這項程序將在最短時間內完成。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天向半島電視台（Al Jazeera）表示：「或許就在這一兩天，新任最高領袖就會出爐。」

他在空襲發生前曾表示，伊斯蘭共和國的體制旨在應對領導層危機，而且「不依賴於特定個人」。

阿拉奇本週稍早接受「今日印度報」（IndiaToday）專訪時表示：「每當有需要時，專家會議就會為國家選出新的最高領袖。正如當年何梅尼逝世後的情況一樣，他們在不到24小時內就選出新領袖。」

● 過渡時期領導層

伊朗當局在證實哈米尼死訊後，迅速宣布成立3人過渡領導委員會來治理國家。成員包括憲法監護委員會成員之一的法學家阿拉菲（Alireza Arafi）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），以及司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）。憲法監護委員會有一半成員由最高領袖任命。

裴澤斯基安今天表示，過渡領導委員會已開始運作。他在國家電視台播出的預錄影片中說：「我們將全力以赴，繼續走由（伊朗伊斯蘭共和國建國者）何梅尼所開創的道路。」

● 往昔的領袖選任

在1980年代，何梅尼最熱門的接班人選原被認為是資深教士蒙塔茲瑞（Ayatollah Hossein AliMontazeri），但這位革命領袖在逝世前不久改變支持對象，於是專家會議改選哈米尼掌大權。

哈米尼遇刺身亡時年為86歲，眾所皆知他最初曾拒絕這項提名，但在教士們一致支持下，最終確立他的接班地位，自此他對權力的掌控從未鬆動。

以色列 伊朗 哈米尼

延伸閱讀

CIA 戰前評估 伊朗仍將由強硬派掌權

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

外媒：哈米尼親信獲任命法學家共同主持大局

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

相關新聞

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。