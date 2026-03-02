哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領袖，並堅稱伊朗體制已做好充分準備，將填補此核心權力大位。

以下是有關任命最高領袖程序的重點整理：

● 誰來決定？

自1979年革命建立伊斯蘭共和國以來，現行體制結合神權政治與民主元素，由最高領袖掌握最高權力。

最高領袖為終身職，由民選的專家會議（Assemblyof Experts）選出。理論上，領袖受這個最高神職機構監督，但實際上掌握國內外所有政策的裁決權，同時也是武裝部隊總司令。

專家會議由88名法學家組成，每8年改選一次。迄今為止，該會議僅監督過一次權力交接：即1989年革命創始人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）因病逝世後，選出哈米尼繼任。

● 快速任命新領袖

當局表示，將依據憲法迅速做出決定。國家電視台報導，憲法監護委員會（Guardian Council）發言人今天表示：「根據法律，必須盡速選定領袖；鑑於目前處於戰時狀態，這項程序將在最短時間內完成。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天向半島電視台（Al Jazeera）表示：「或許就在這一兩天，新任最高領袖就會出爐。」

他在空襲發生前曾表示，伊斯蘭共和國的體制旨在應對領導層危機，而且「不依賴於特定個人」。

阿拉奇本週稍早接受「今日印度報」（IndiaToday）專訪時表示：「每當有需要時，專家會議就會為國家選出新的最高領袖。正如當年何梅尼逝世後的情況一樣，他們在不到24小時內就選出新領袖。」

● 過渡時期領導層

伊朗當局在證實哈米尼死訊後，迅速宣布成立3人過渡領導委員會來治理國家。成員包括憲法監護委員會成員之一的法學家阿拉菲（Alireza Arafi）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），以及司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）。憲法監護委員會有一半成員由最高領袖任命。

裴澤斯基安今天表示，過渡領導委員會已開始運作。他在國家電視台播出的預錄影片中說：「我們將全力以赴，繼續走由（伊朗伊斯蘭共和國建國者）何梅尼所開創的道路。」

● 往昔的領袖選任

在1980年代，何梅尼最熱門的接班人選原被認為是資深教士蒙塔茲瑞（Ayatollah Hossein AliMontazeri），但這位革命領袖在逝世前不久改變支持對象，於是專家會議改選哈米尼掌大權。

哈米尼遇刺身亡時年為86歲，眾所皆知他最初曾拒絕這項提名，但在教士們一致支持下，最終確立他的接班地位，自此他對權力的掌控從未鬆動。