英駐賽普勒斯基地疑遭無人機攻擊 未傳人員傷亡

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

英國國防部今天表示，英國位於賽普勒斯的一處軍事基地疑似遭遇無人機攻擊，所幸相關事件並未造成人員傷亡。

法新社報導，英國國防部指出，這起攻擊發生在午夜，地點在位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri），英國武裝部隊正在回應「持續中的事態」。

國防部發言人在聲明中表示：「我們在該地區的防護等級已提升至最高，基地方面已經採取行動，以保護相關人員。」

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，英國國防大臣希利（John Healey）表示，伊朗的「無差別報復性攻擊」還包括「朝賽普勒斯方向發射兩枚彈道飛彈」，但不認為此舉是以這座地中海島國為攻擊目標。

希利告訴英國廣播公司（BBC），駐紮在賽普勒斯及中東地區的英國戰機正在參與「區域防禦行動」。

他對BBC說：「我們相當確信這些飛彈並非以賽普勒斯為攻擊目標，但這仍顯示我們的基地、軍事與文職人員目前都處於風險之中。」

希利並未說明伊朗飛彈是否被攔截，或僅未擊中任何預定目標。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）稍早表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀伊朗的飛彈及其發射裝置。

但他補充說，「我們沒有參加對伊朗的先發攻擊，現在也不會加入任何主動攻擊」，強調出借基地只是支持盟友、在當地的英國人民的集體自衛。

