專家：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 無異拿石頭砸自己腳

美以空襲伊朗後，荷莫茲海峽局勢急速升溫。伊朗曾揚言，若遭美方攻擊，將封鎖這條戰略航道，但專家警告，若德黑蘭真採取封鎖行動，無異拿石頭砸自己腳，最終恐將自傷。

儘管伊朗官方尚未正式關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），但其革命衛隊（Revolutionary Guard）已發出警告，要求船隻不要通過。冒險航行的船隻面臨被擊中的風險，海事安全機構表示，今天有3艘船遭到攻擊。

德黑蘭今天為報復被殺害的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），對波斯灣多個目標發動攻擊，荷莫茲海峽局勢讓人擔憂全球油價恐遭衝擊。

國際危機組織（ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（AliVaez）告訴法新社，若完全封鎖荷莫茲海峽，「無異於因為怕死而自殺」。

以下是關於這條重要通道的最新發展。該水道承載全球1/4的海運石油與1/5的液化天然氣：

●船隻遭攻擊

伊朗革命衛隊昨天警告，由於美國與以色列的攻擊，連接波斯灣與印度洋的荷莫茲海峽並不安全。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，今天至少兩艘船遭到攻擊，一艘在阿曼海岸外，另一艘在阿拉伯聯合大公國海岸外。

根據英國海事貿易行動辦公室說法，兩艘船均遭「不明投射物」擊中並起火，火勢後來受到控制。另一個投射物則落在第3艘船「極近距離」處，地點同樣位於阿聯海岸附近。

伊朗國營電視台報導，一艘油輪在「試圖非法通過」荷莫茲海峽時遭擊中並「正在下沉」。

目前不清楚該油輪是否為海事機構報告中的同一艘船。

曾居間斡旋美伊談判的阿曼表示，其杜格姆（Duqm）商業港與近海油輪遭到無人機攻擊。

聯合國海事機構敦促航運公司「保持最大警惕」，並「避免經過受影響區域」。

●船隻避險

航運公司馬士基（Maersk）、地中海航運（MSC）與赫伯羅德輪船（Hapag-Lloyd）已全面暫停通行荷莫茲海峽。

總部位於日內瓦的地中海航運已通知其在波斯灣的船隻前往安全避難所，並暫停全球所有運往中東的貨物訂艙。

丹麥航運巨頭馬士基則已將所有船隻改道非洲好望角（Cape of Good Hope），繞過蘇伊士運河（SuezCanal ）與曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）。

荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼穆桑達姆（Musandam）之間，是波斯灣通往公海與全球市場的唯一通道。

●全球貿易

只有沙烏地阿拉伯與阿聯擁有可繞過荷莫茲海峽的輸油管線，但運量僅為經該海峽運輸原油的一小部分。

Kpler分析師法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）告訴法新社，若戰爭持續，原油價格可能飆升至每桶120美元以上，此價格多年未見。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）今天將4月產量配額上調每日20萬6000桶，但萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）認為，「若石油無法通過荷莫茲海峽，每日增產20.6萬桶對於緩解市場壓力幾乎無濟於事」。

根據美國能源情報署（US Energy InformationAdministration），超過80%的經荷莫茲海峽運輸的油氣流向亞洲市場，其中包括伊朗自身的石油出口，90%由中國購買，而中國歷來是德黑蘭的重要支持者。

●自取滅亡？

瓦艾斯表示，伊朗若封鎖荷莫茲海峽，「等於是拿石頭砸自己的腳」。他指出，封鎖水道「將疏遠伊朗最重要的經濟夥伴中國，中國約有25%的能源需求依賴波斯灣進口」。

瓦艾斯認為，伊朗更可能「效法青年運動（Houthis）的做法」，針對通過該水道的特定船隻，這將「推高保險費和全球能源價格」。

戰爭以前也曾影響過荷莫茲海峽，但丹麥風險評估和規劃公司「風險情報」（Risk Intelligence）分析師西貝爾斯（Dirk Siebels）表示，「這基本上沒有前例可循」。

他說：「1980年代所謂的『油輪戰爭』期間，油輪交通曾嚴重受影響，但過去40年間，貿易模式與航運業已發生重大變化。」