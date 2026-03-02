快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火升溫 澳洲排除軍事介入

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲今天表示，將不會參與任何針對伊朗的軍事行動，若衝突升高，也不會向中東派遣部隊。

美國和以色列２８日聯手空襲伊朗的「史詩怒火」行動下，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇襲身亡。以色列接著對德黑蘭發動新一波攻擊，伊朗則發射更多飛彈回應。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）暗示這場戰爭可能還將持續4週，美方也通報軍事傷亡。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，坎培拉不會捲入其中。

黃英賢今天在接受第九電視台（Channel Nine）訪問時說：「澳洲並非中東局勢的核心國家。我們沒有參與這些攻擊，未來也不打算參與。」

黃英賢表示，澳洲政府正與多家航空公司商量，將協助受困中東的澳洲人。但她也承認，戰火之下大多數空域仍關閉，撤僑行動將十分困難。

黃英賢稍早在坎培拉對記者表示，目前約有11萬5000名澳洲人在當地，等待商業航班恢復，這是讓國人返鄉的最可行方式。至於政府是否規劃包機撤僑，她未予證實。

她表示：「當地正陷入衝突，已有生命損失，空域也未開放。不論是澳洲的班機或其他商業航班，目前都無法飛行。」

德黑蘭 美國 哈米尼

延伸閱讀

英防相：伊朗報復行為日益無差別 有指管失控隱憂

美國空襲伊朗 華郵：以色列與沙烏地阿拉伯遊說促成

泰國總理下令緊急撤僑 將召開高層會議因應中東情勢

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

相關新聞

從反腐敗的大清洗看見《中國模式的終點》，習近平能坐穩？

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

伊朗表示，在美國與以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）後，將迅速任命新的最高領...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。