中東戰火升溫 澳洲排除軍事介入

澳洲今天表示，將不會參與任何針對伊朗的軍事行動，若衝突升高，也不會向中東派遣部隊。

美國和以色列２８日聯手空襲伊朗的「史詩怒火」行動下，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇襲身亡。以色列接著對德黑蘭發動新一波攻擊，伊朗則發射更多飛彈回應。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）暗示這場戰爭可能還將持續4週，美方也通報軍事傷亡。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，坎培拉不會捲入其中。

黃英賢今天在接受第九電視台（Channel Nine）訪問時說：「澳洲並非中東局勢的核心國家。我們沒有參與這些攻擊，未來也不打算參與。」

黃英賢表示，澳洲政府正與多家航空公司商量，將協助受困中東的澳洲人。但她也承認，戰火之下大多數空域仍關閉，撤僑行動將十分困難。

黃英賢稍早在坎培拉對記者表示，目前約有11萬5000名澳洲人在當地，等待商業航班恢復，這是讓國人返鄉的最可行方式。至於政府是否規劃包機撤僑，她未予證實。

她表示：「當地正陷入衝突，已有生命損失，空域也未開放。不論是澳洲的班機或其他商業航班，目前都無法飛行。」