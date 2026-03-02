法軍在阿布達比基地遭伊朗反擊波及 國內也提高戒備

快訊

中央社／ 巴黎1日專電

繼美國與以色列昨天聯手攻擊伊朗後，阿拉伯聯合大公國一座有法軍駐紮的基地遭伊朗回擊波及；與此同時，法國國內安全部隊正提高戒備，防範可能破壞穩定的行動。

法國、英國、德國今天在聯合聲明中表示，面對伊朗的回擊，3國均準備好採取必要且適度的防禦行動。

法國新聞台（franceinfo）引述消息人士說法報導，伊朗遇襲後，開始在波斯灣展開報復性攻擊，阿布達比（Abu Dhabi）港口一座有法軍駐紮的基地今天也遭波及，但據信無人受傷，基地仍維持運作。

阿拉伯聯合大公國國防部在社群平台X發文證實確有這起攻擊，稱兩架伊朗無人機襲擊阿布達比一座海軍基地的倉庫，導致兩個貨櫃起火。

法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）也在X發文說，僅有物資受損，且程度有限。她還表示：「面對瞬息萬變的情勢，我軍維持最高警戒。」

世界報（Le Monde）報導，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）昨天要求各地首長，若發現任何與這次衝突相關且企圖施加影響力或破壞穩定的行動，須通知情報部門。

為防範這次衝突對法國可能造成的影響，努涅斯要求各地首長、警察局局長、憲兵隊隊長和國內安全部門主管提高部隊戒備，留意任何可能擾亂國內公共秩序的行動。

努涅斯在通知中提到，須強化外交使節團和相關各方一些重要據點周圍的安全，並加強保護在法伊朗社群組織的示威活動。數千名伊朗僑民今天在巴黎集會反對伊朗政權。

報導提到，伊朗籍翻譯員伊斯方迪瑞（MahdiehEsfandiari）和4名男子近期因鼓吹恐怖主義、煽動恐怖主義行動，以及在網路上基於出身或宗教等理由公開侮辱他人、構成協同犯罪一環而接受審判，被判處監禁；此案顯示伊朗在法國境內有一個規模不大但活躍的工作站。

這5人在不同平台上散播訊息，頌揚巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列的屠殺行動，並呼籲對在法猶太族群行使暴力。

更早之前的2018年，一名伊朗駐維也納外交人員協調一起炸彈攻擊計畫，以反伊朗政權的「伊朗人民聖戰者」（People's Mujahideen Organization of Iran,Mujahideen-e-Khalq）為目標，但計畫在巴黎郊區被阻止。

報導指出，伊朗政權曾在歐洲發起恐怖行動，尤其在法國，特別是透過其外交網絡；另也不能排除個別極端分子針對猶太社群的行為，法國猶太人機構代表理事會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）說：「未來這段時間都要提高戒備。」

