中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
英相施凱爾就美伊襲擊伊朗行動發表聲明。(歐新社)

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀伊朗的飛彈及其發射裝置。

但施凱爾在社群媒體發布的影片談話中又說：「我們沒有參加對伊朗的先發攻擊，現在也不會加入任何主動攻擊。」

施凱爾說：「但伊朗正採取焦土策略，因此我們支持盟友及在當地的英國人民的集體自衛。」

施凱爾指出：「英國不參與對伊朗的打擊，是經過深思熟慮的選擇。」

「尤其因為我們相信，對該地區與全世界而言，最佳出路是透過協商來解決。」

英國政府在網站上也另發一項聲明，以說明英國的法律立場。

施凱爾表示：「唯一能阻止伊朗威脅的方法，是從源頭摧毀飛彈，包含飛彈的儲存設施或發射裝置。」

他說：「美國已請求使用英國的基地，作為特定有限度的防禦用途。」但施凱爾未說明基地的具體地點。

昨天，法國、德國及英國發表聯合聲明，表示如有必要，已準備好為捍衛自身及在波斯灣盟友的利益，對伊朗採取「防禦性行動」。

施凱爾表示，在受影響區域有「至少20萬」英國公民，包括居住當地的英國人、度假家庭與差旅人士等。

英國 飛彈 社群媒體

相關新聞

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

阿曼外長：伊朗對緩和局勢的努力持開放態度

阿曼外交部1日發表聲明，稱伊朗外交部長Abbas Araqchi致電阿曼外長Badr Albusaidi，表示美以周末聯手發動空襲後，德黑蘭當局對任何緩和局勢的努力持開放態度。

中東戰火升級 陸官媒：不排除出現三個可怕後果

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東戰事全面升級。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，這場戰爭可能帶來三大可怕後果，涵蓋伊朗本身的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪，以及美國可能陷入長期軍事泥潭。

