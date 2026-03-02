快訊

比利時與法國協作 成功扣押俄影子艦隊油輪

中央社／ 布魯塞爾1日專電

比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）今天說，在法國國防部門的支援下，比利時武裝部隊成功攔截並扣押一艘隸屬於俄羅斯影子艦隊的油輪

影子艦隊是由俄羅斯建立，由所有權不透明的老舊油輪所組成的艦隊，藉此規避歐盟、美國和七大工業國集團（G7）施加的制裁。過去一段時間，歐美各國陸續祭出手段反制影子艦隊。

佛蘭肯1日於社群平台X發文證實，比利時的武裝部隊在法國的支援下，登上了一艘屬於俄羅斯影子艦隊的油輪，並實施扣押。這次的行動稱之為「藍色入侵者行動」（Operation Blue Intruder）。

佛蘭肯強調，沒有影子艦隊，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）就無法對無辜的烏克蘭人發動戰爭。因此要將這些船隻一一排除，直到普丁的侵略戰爭停止為止。

他說，比利時是北約與歐盟的創始國之一，會嚴肅看待自身責任，在關鍵時刻不會躲藏，而是挺身而出。

據比利時通訊社報導，佛蘭肯在記者會上表示這艘名為Ethera的油輪懸掛幾內亞的國旗，但實際是俄羅斯影子艦隊的其中之一，並且已被列入歐盟制裁名單。

他說，比利時監控這艘油輪很長一段時間，並有證據表明油輪多次參與了影子艦隊的行動，包含頻繁往返於俄羅斯和南美之間、定期關閉識別系統及懸掛不同國家的國旗。

針對影子艦隊的問題，比利時司法部長佛林登（Annelies Verlinden）於2月中旬時表示，正準備提出一項立法修正案，以便攔截懸掛假國旗或未懸掛國旗航行的俄羅斯影子艦隊船隻。

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀...

川普抓住推翻伊朗機會 但美國能掌握哈米尼死後情勢？

美國在未受到立即威脅下對伊朗動武，美國總統川普給自己一個高尚的理由：為了伊朗人民的自由。他並呼籲伊朗人民「接管政府」，但人民如何接管？儘管伊朗最高領袖哈米尼已在以色列的空襲行動中喪生，但伊朗接下來的情勢發展，恐怕不是美國所能掌控。

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

阿曼外長：伊朗對緩和局勢的努力持開放態度

阿曼外交部1日發表聲明，稱伊朗外交部長Abbas Araqchi致電阿曼外長Badr Albusaidi，表示美以周末聯手發動空襲後，德黑蘭當局對任何緩和局勢的努力持開放態度。

中東戰火升級 陸官媒：不排除出現三個可怕後果

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東戰事全面升級。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，這場戰爭可能帶來三大可怕後果，涵蓋伊朗本身的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪，以及美國可能陷入長期軍事泥潭。

