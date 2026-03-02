比利時與法國協作 成功扣押俄影子艦隊油輪

比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）今天說，在法國國防部門的支援下，比利時武裝部隊成功攔截並扣押一艘隸屬於俄羅斯影子艦隊的油輪。

影子艦隊是由俄羅斯建立，由所有權不透明的老舊油輪所組成的艦隊，藉此規避歐盟、美國和七大工業國集團（G7）施加的制裁。過去一段時間，歐美各國陸續祭出手段反制影子艦隊。

佛蘭肯1日於社群平台X發文證實，比利時的武裝部隊在法國的支援下，登上了一艘屬於俄羅斯影子艦隊的油輪，並實施扣押。這次的行動稱之為「藍色入侵者行動」（Operation Blue Intruder）。

佛蘭肯強調，沒有影子艦隊，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）就無法對無辜的烏克蘭人發動戰爭。因此要將這些船隻一一排除，直到普丁的侵略戰爭停止為止。

他說，比利時是北約與歐盟的創始國之一，會嚴肅看待自身責任，在關鍵時刻不會躲藏，而是挺身而出。

據比利時通訊社報導，佛蘭肯在記者會上表示這艘名為Ethera的油輪懸掛幾內亞的國旗，但實際是俄羅斯影子艦隊的其中之一，並且已被列入歐盟制裁名單。

他說，比利時監控這艘油輪很長一段時間，並有證據表明油輪多次參與了影子艦隊的行動，包含頻繁往返於俄羅斯和南美之間、定期關閉識別系統及懸掛不同國家的國旗。

針對影子艦隊的問題，比利時司法部長佛林登（Annelies Verlinden）於2月中旬時表示，正準備提出一項立法修正案，以便攔截懸掛假國旗或未懸掛國旗航行的俄羅斯影子艦隊船隻。