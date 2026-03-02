聽新聞
阿曼外長：伊朗對緩和局勢的努力持開放態度

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

阿曼外交部1日發表聲明，稱伊朗外交部長Abbas Araqchi致電阿曼外長Badr Albusaidi，表示美以周末聯手發動空襲後，德黑蘭當局對任何緩和局勢的努力持開放態度。

阿曼在美伊核子談判中扮演調停角色。

在此同時，「大西洋月刊」（The Atlantic）記者謝勒（Michael Scherer）表示，美國總統川普1日上午9:30左右從海湖莊園打電話給他，告訴他伊朗新政權希望對話，而川普已同意進行談判。

川普在電話中說，「他們想要談，我也同意談，所以我會跟他們談。他們早該這麼做，在情況更實際且更容易的時候。他們等太久了。」 

至於何時進行對話，川普說：「這我不能告訴你。」川普還透露，一些之前曾與美國進行談判的伊朗人，如今都已不在人世了，因為美以聯手的空襲行動對伊朗造成重創。 

