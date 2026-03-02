開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

法新社和路透報導，這場衝突起源於巴基斯坦二月稍早空襲阿富汗，巴方聲稱是為了打擊武裝組織設施。目前戰事始於二月廿六日晚間，因阿富汗指控巴國侵犯主權，在兩國邊界展開報復攻勢，導致兩國多個月來的零星摩擦迅速升級。

針對喀布爾上空一日的隆隆聲響，神學士政府發言人穆賈希德表示，這是阿國「對巴基斯坦飛機發射防空火力」。巴基斯坦總理辦公室、資訊部及軍方均未回應置評請求。

巴格蘭空軍基地位於喀布爾以北，曾是美軍基地。美聯社報導，該基地所在的巴萬省警察總部聲明，幾架巴基斯坦軍機當地一日凌晨五時左右進入阿富汗領空，企圖轟炸該基地，阿方以防空和飛彈防禦系統回應，成功挫敗該次攻擊。

阿富汗坎達哈省有工地工人表示，他們一日遭遇兩次空襲，現場負責人說造成三人死亡。一名廿歲工人表示，事發當時眼前瞬間一片黑，無奈的說「我從喀布爾過來，只是為了討口飯吃」。

二月底以來的這波衝突，是兩國近年來最激烈的一次，兩國公布的傷亡數字存在巨大落差，雙方說法均難以獨立查核。外界擔憂長達二千六百公里的邊境可能爆發更大規模衝突。

巴基斯坦指控神學士政府包庇的武裝團體會攻擊巴國，且與巴國宿敵印度結盟。兩國去年十月的邊境衝突已造成數十名軍民和疑似武裝分子喪生，直到卡達斡旋達成停火協議。但去年十一月在土耳其的幾輪和平談判未能達成持久協議，此後雙方仍不時交火。

中國大陸說，正與兩國合作並呼籲冷靜。美國負責政治事務的國務次卿胡克爾與巴國官員會談後，在社媒Ｘ發文說，美國支持巴基斯坦自衛與對抗神學士攻擊的權利。