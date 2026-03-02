聽新聞
0:00 / 0:00

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

聯合報／ 國際中心／綜合報導

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

法新社和路透報導，這場衝突起源於巴基斯坦二月稍早空襲阿富汗，巴方聲稱是為了打擊武裝組織設施。目前戰事始於二月廿六日晚間，因阿富汗指控巴國侵犯主權，在兩國邊界展開報復攻勢，導致兩國多個月來的零星摩擦迅速升級。

針對喀布爾上空一日的隆隆聲響，神學士政府發言人穆賈希德表示，這是阿國「對巴基斯坦飛機發射防空火力」。巴基斯坦總理辦公室、資訊部及軍方均未回應置評請求。

巴格蘭空軍基地位於喀布爾以北，曾是美軍基地。美聯社報導，該基地所在的巴萬省警察總部聲明，幾架巴基斯坦軍機當地一日凌晨五時左右進入阿富汗領空，企圖轟炸該基地，阿方以防空和飛彈防禦系統回應，成功挫敗該次攻擊。

阿富汗坎達哈省有工地工人表示，他們一日遭遇兩次空襲，現場負責人說造成三人死亡。一名廿歲工人表示，事發當時眼前瞬間一片黑，無奈的說「我從喀布爾過來，只是為了討口飯吃」。

二月底以來的這波衝突，是兩國近年來最激烈的一次，兩國公布的傷亡數字存在巨大落差，雙方說法均難以獨立查核。外界擔憂長達二千六百公里的邊境可能爆發更大規模衝突。

巴基斯坦指控神學士政府包庇的武裝團體會攻擊巴國，且與巴國宿敵印度結盟。兩國去年十月的邊境衝突已造成數十名軍民和疑似武裝分子喪生，直到卡達斡旋達成停火協議。但去年十一月在土耳其的幾輪和平談判未能達成持久協議，此後雙方仍不時交火。

中國大陸說，正與兩國合作並呼籲冷靜。美國負責政治事務的國務次卿胡克爾與巴國官員會談後，在社媒Ｘ發文說，美國支持巴基斯坦自衛與對抗神學士攻擊的權利。

土耳其 巴基斯坦 兩國

延伸閱讀

美國空襲伊朗 華郵：以色列與沙烏地阿拉伯遊說促成

巴基斯坦與塔利班衝突第4天 喀布爾再傳砲火聲

巴基斯坦、神學士交戰第3天 阿富汗稱擊落戰鬥機遭巴國否認

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

相關新聞

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

阿曼外長：伊朗對緩和局勢的努力持開放態度

阿曼外交部1日發表聲明，稱伊朗外交部長Abbas Araqchi致電阿曼外長Badr Albusaidi，表示美以周末聯手發動空襲後，德黑蘭當局對任何緩和局勢的努力持開放態度。

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

菲律賓、美國和日本日前在巴士海峽附近舉行聯合演習，上月稍早，菲、美、澳則在南海海域進行聯演。二月廿八日，中共解放軍南部戰區組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並透過飛行員對話表明，共軍海空兵力進入了菲美日澳所謂「聯合巡航」區域，同時出動預警機、反潛機、殲擊機、轟炸機等戰機。

中東戰火升級 陸官媒：不排除出現三個可怕後果

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東戰事全面升級。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，這場戰爭可能帶來三大可怕後果，涵蓋伊朗本身的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪，以及美國可能陷入長期軍事泥潭。

亡國前沉迷手遊、女色 阿塞德政權末日比戰場更離奇

曾是倫敦受訓的眼科醫師，卻成為掌權敘利亞20年的強人。當政權崩塌在即，阿塞德沒有站上前線，而是被指沉迷手遊、喜愛獵豔人妻，寵信的情婦更捲入離奇死亡疑雲。戰局失控之際，他在夜色中悄然離境，留下錯愕的幕僚與未解的權力黑幕。從宮廷密辛到流亡生活，這位爭議人物的最後時刻，比戰場更耐人尋味！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。