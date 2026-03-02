聽新聞
致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總統李在明（左二）和妻子金惠景（右二）一日在首爾參加紀念抗日獨立運動的「三一節」活動。（法新社） 法國新聞社
南韓總統李在明（左二）和妻子金惠景（右二）一日在首爾參加紀念抗日獨立運動的「三一節」活動。（法新社） 法國新聞社

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

一日是一九一九年朝鮮半島日占時期的抗日獨立運動「三一運動」一○七周年，在南韓是國定假日。主張「實用外交」的李在明在上述談話中提及兩韓、韓日和韓陸日的雙邊與三方關係。韓媒報導，該談話中出現頻率最高的字彙是「和平」，共廿四次。

對韓日關係，李在明說，有必要以追求和平共榮的精神來發展兩國關係。南韓政府將展開實用外交，全力推動韓日正視歷史、共同解決難題和共創未來；希望日本政府予以響應，與韓方共創兩國友好的新世界。

李在明還說，自一九六五年韓日建交以來，兩國發展為共用一個庭院的鄰邦關係。他並重申，會透過領袖互訪的「穿梭外交」來改善韓日關係。

對東北亞關係，李在明表示，抗日英雄、朝鮮半島獨立運動家安重根一九一○年提出「東亞和平論」，主張韓陸日合作能對實現世界和平做出貢獻，南韓政府將基於安重根的精神，致力實現東北亞乃至世界的和諧共榮。李在明指出，為了因應當前劇變的時代，東北亞關係良好的重要性前所未有。

對兩韓關係，李在明提到，南韓政府將尊重北韓的體制，不採取任何敵對行為，不追求任何形式的「吸收統一」（即南韓併吞北韓）。

日媒報導注意到李在明該談話中未提及日韓間具體的歷史問題，例如二戰前的朝鮮半島慰安婦與強徵朝鮮半島勞工至日本當苦力，以及韓方稱為獨島、日方稱為竹島的歷史與領土懸案，而是著重於未來的韓日關係及韓日合作。

在南韓政治光譜中屬於保守派的前總統尹錫悅，去年四月因南韓憲法法院判決其彈劾案成立而提前下台。他任內的三一節談話即採取南韓保守派被認為較親日的基調，而強調實用外交，並希望在韓陸日三方關係中保持平衡的李在明，也不拘泥傳統上對日較強硬的南韓進步派立場，就任不到一年內就極力強化韓日關係，同時改善尹錫悅任內惡化的韓陸關係。

李在明去年就任後，首次出訪就選擇日本，時任首相是石破茂。高市早苗繼任日相後，李在明一月再度訪日，並在她的故鄉兼選區奈良縣舉行峰會，會後兩人還同台打鼓，氣氛愉快。而她繼去年出席慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議訪韓後，擬三月再次訪韓，地點可能在李在明故鄉慶尚北道安東市。

日本島根縣二月廿二日舉行年度「竹島日」活動，高市在登上首相大位前還矢言將派大臣（部會首長）層級的高官出席，最後只派內閣府政務官古川直季參加，使當地居民大感失望。日媒引述日本政府相關人士報導，她不願為此影響日韓關係。

