美以聯手空襲 伊朗前總統艾馬丹加傳死訊

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）今天引述伊朗勞動新聞社報導，伊朗前總統艾馬丹加（MahmoudAhmadinejad）在美國與以色列的聯手空襲中喪生。

根據伊朗勞動新聞社（ILNA），美伊空襲擊中艾馬丹加位於首都德黑蘭東北部納爾馬克（Narmak）的住所，導致他和幾名保鏢喪生。國際媒體報導，這起空襲可能發生於昨晚。

艾馬丹加曾於2005至2013年期間擔任伊朗總統，此前他曾任阿達比爾省（Ardabil Province）省長及德黑蘭市長。

此外，艾馬丹加也曾是伊朗精銳「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）成員，被視為強硬派。