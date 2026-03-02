聽新聞
南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
二月廿八日，中共解放軍南部戰區在黃岩島海空域展開戰備警巡，官方影片顯示飛行員對話確認進入菲美日澳的「聯合巡航」區域。圖／截自解放軍南部戰區微信公眾號影片 謝守真
二月廿八日，中共解放軍南部戰區在黃岩島海空域展開戰備警巡，官方影片顯示飛行員對話確認進入菲美日澳的「聯合巡航」區域。圖／截自解放軍南部戰區微信公眾號影片 謝守真

菲律賓美國日本日前在巴士海峽附近舉行聯合演習，上月稍早，菲、美、澳則在南海海域進行聯演。二月廿八日，中共解放軍南部戰區組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並透過飛行員對話表明，共軍海空兵力進入了菲美日澳所謂「聯合巡航」區域，同時出動預警機、反潛機、殲擊機、轟炸機等戰機。

大陸央視旗下「玉淵譚天」透過微博指出，解放軍二月廿八日反制菲美日澳聯合巡航，解放軍南部戰區組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。在官方發布的影片中，飛行員對話指出「高度七十速度七百即將到達黃岩島空域，保持隊形展開戰備警巡」，並確認「他們（域外國家）能看到嗎？」，表明共軍「海空兵力進入了菲美日澳所謂『聯合巡航』區域」。

解放軍南部戰區聲稱「黃岩島是中國固有領土」，並稱，自二月以來，該戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑、反制回擊所謂『聯合巡航』活動」，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

大陸國防部發言人張曉剛在二月廿八日記者會上稱，美國等「域外國家」不遠萬里來南海炫耀武力、蓄意拱火滋事，是製造緊張的亂源；菲方「倚外鬧海」、興風作浪，不斷對中方進行侵權挑釁，損害地區國家共同利益。

中央社報導，菲律賓軍方日前證實，菲律賓武裝部隊、美軍印太司令部和澳洲國防軍（ＡＤＦ）於二月十五日至十六日在「西菲律賓海」完成第十四次多邊海事合作活動（ＭＭＣＡ）。

「西菲律賓海」是菲方對其在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋從領海基線向南海延伸出去二百海里專屬經濟海域。此區域與大陸以十段線聲索的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

這次ＭＭＣＡ，菲方動員飛彈巡防艦席蘭號，海岸防衛隊也派出巡邏艦馬格巴努亞號。澳洲國防軍出動遠程護衛艦「土烏巴艦」及艦上搭載ＭＨ-60Ｒ海鷹直升機和Ｐ-8Ａ海上巡邏機。美方派遣勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」和一架Ｐ-8Ａ海上巡邏機。

菲律賓軍方表示，這是二○二四年四月首辦以來第十四場「多邊海上合作行動」聯合巡航演習，彰顯參與各方致力於持續強化協同作戰能力、提升區域海上安全以及維護航行與飛越自由的承諾。

二月廿三日至廿六日，菲律賓、美國、日本等國再度於南海實施「海上合作活動」演習。

在共軍與菲美日海軍互別苗頭的同時，大陸外交部官網二月廿八日指出，大陸外交部副部長孫衛東「禮節性」會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司長阿爾費雷斯，雙方就中菲關係等交換意見。

菲律賓 南海 黃岩島 澳洲 日本 美國 共軍

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

阿曼外長：伊朗對緩和局勢的努力持開放態度

阿曼外交部1日發表聲明，稱伊朗外交部長Abbas Araqchi致電阿曼外長Badr Albusaidi，表示美以周末聯手發動空襲後，德黑蘭當局對任何緩和局勢的努力持開放態度。

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

中東戰火升級 陸官媒：不排除出現三個可怕後果

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東戰事全面升級。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，這場戰爭可能帶來三大可怕後果，涵蓋伊朗本身的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪，以及美國可能陷入長期軍事泥潭。

亡國前沉迷手遊、女色 阿塞德政權末日比戰場更離奇

曾是倫敦受訓的眼科醫師，卻成為掌權敘利亞20年的強人。當政權崩塌在即，阿塞德沒有站上前線，而是被指沉迷手遊、喜愛獵豔人妻，寵信的情婦更捲入離奇死亡疑雲。戰局失控之際，他在夜色中悄然離境，留下錯愕的幕僚與未解的權力黑幕。從宮廷密辛到流亡生活，這位爭議人物的最後時刻，比戰場更耐人尋味！

