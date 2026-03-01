分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

美國總統川普聯手以色列攻擊伊朗，並呼籲推翻伊朗政權。加拿大媒體分析中國可能再損失一個盟友；美媒則指川普正在施壓反美軸心，並向中俄傳達在軍事上測試美國的代價龐大。

美、以昨天對伊朗動武後，美國總統川普（DonaldTrump）與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）稱目標之一就是推動伊朗政權更迭。伊朗政府則證實，現年86歲的最高領袖哈米尼（AyatollahAli Khamenei）喪命。

中共官媒新華社昨夜發表評論，指美國繼委內瑞拉後又對伊朗動武，執迷於透過軍事手段迫使他國就範，是「徹頭徹尾的強權政治和霸權主義」，而歷史終將證明，「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

● 阿富汗、伊拉克、敘利亞戰爭 一度讓中國受益

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）分析，如同美國今年1月抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），中國面對華府再度朝另一個主要盟友下手，看似也無力阻止，這可能削弱中國在中東的影響力。

報導指出，美國之前出兵伊拉克及阿富汗，一度為中國在中東創造機會，成為能與美國競爭的要角。接著敘利亞崩潰、阿塞德（Bashar al Assad）殘暴政權獲俄羅斯支撐，使中國得以向中東展示自己是負責任的超級大國，熱衷達成協議而非顛覆政府。

儘管中國與伊朗等美國宿敵長期保持關係，但中國在中東的歷史包袱相對較少，使其能夠同時與以色列、沙烏地阿拉伯等伊朗對手維持良好關係，甚至在2023年居中促成伊朗與沙烏地關係正常化的歷史性突破。

同年，中國也歡迎伊朗加入上海合作組織，並支持伊朗申請加入金磚國家（BRICS）。

在川普首個美國總統任期，伊朗成功抵抗美方施加的強大壓力，持續發展引發美國和以色列怒火的飛彈及核計畫。

● 以哈戰爭衝擊伊朗 中國陷地緣政治及經濟挑戰

但2023年10月7日，伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列後，以色列全面進攻加薩（Gaza），並對黎巴嫩和伊朗發動打擊，中東局勢落入新一輪動盪與衝突。

如今伊朗再遭美以聯手攻擊。環球郵報指出，伊朗接下來會發生什麼事，目前尚不明朗，但中國對伊朗的影響力可能大幅受限。

儘管美國再度發動戰爭，將強化中國作為負責任全球超級大國的自我定位，但這也衝擊到中國在軍事上展現保護、鞏固盟友的能力。據傳就在美以展開行動之際，伊朗正在推動採購中國新型反艦飛彈。

除了地緣政治，伊朗戰事也可能衝擊中國經濟。和委內瑞拉一樣，伊朗是中國主要石油來源，中國與這兩個被制裁的產油國簽有優惠協議。若在同一年內失去委內瑞拉和伊朗原油，可能對仍不穩定的中國經濟帶來衝擊。

● 川普施壓反美軸心最弱環節 藉此警告中俄

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）編輯委員會（editorial board）則指出，伊朗民眾1月發動抗議，遭伊朗政權屠殺時，川普就已劃下紅線，並承諾伸出援手，如今川普採取行動兌現。

文章並寫道，伊朗政權及其代理人的實力已下滑至1980年代兩伊戰爭結束後的最低點，難道寧可等著伊朗在中俄協助下重建其防空系統與飛彈庫存？屆時可能會有更多美國人喪命。

文章強調，川普接手的是一個反美軸心已成形並持續推進的世界，而他正在對軸心最虛弱的環節施壓，亦即伊朗、委內瑞拉和古巴，並藉此向中俄傳達如下訊息：在軍事上測試川普，將付出巨大代價。

● 美軍襲伊朗 影響習近平對台決策？

美國抓捕馬杜洛時，中國和西方有些觀察家認為，美軍行動可能成為中國未來對台行動的範例。中國軍事分析家長期以來一直在討論「斬首」行動，將其視為避免血腥持久侵略戰的可能替代方案。

英國天空新聞網（Sky News）分析，中國國家主席習近平將密切關注中東發生的事件，且很有可能得出結論，認為現在武力奪台的手腳更自由。

環球郵報則認為，中國視台灣為內部議題，不太可能以美軍在其他地區的行動為基礎來做決策。

目前也還不清楚解放軍是否準備好對台灣進行有限打擊，戰略暨國際研究中心（CSIS）分析家上週寫道，中國軍方幾乎每個環節都捲入大規模人事清洗，「對解放軍進行更大規模且複雜的軍事演習帶來負面影響」。

即便如此，台灣對中東局勢進展的關注並不亞於其他國家，尤其注意這些事件將如何影響習近平與川普預定3月底舉行的會談。

● 川普擬月底訪中 分析家稱可能延後或取消

環球郵報指出，習近平今年2月初與川普通電話時，雙方曾討論到台灣與伊朗議題。某些分析家認為，中國可能會限制自身對伊朗的支持，換取美方在台灣議題上讓步，例如阻止或減少大型對台軍售。

不過，等到兩國領袖在北京會面時，伊朗相關議題可能已無實際意義。

新加坡「海峽時報」（The Strait Times）則報導，策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）中國區負責人林漢昇（Han Lin）認為，川普訪中行程有「低度到中等」的機率會延後或取消。