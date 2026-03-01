哈米尼遇襲身亡 伊拉克示威群眾試圖闖首都綠區

曾是倫敦受訓的眼科醫師，卻成為掌權敘利亞20年的強人。當政權崩塌在即，阿塞德沒有站上前線，而是被指沉迷手遊、喜愛獵豔人妻，寵信的情婦更捲入離奇死亡疑雲。戰局失控之際，他在夜色中悄然離境，留下錯愕的幕僚與未解的權力黑幕。從宮廷密辛到流亡生活，這位爭議人物的最後時刻，比戰場更耐人尋味！

2026-03-01 09:00