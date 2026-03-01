快訊

哈米尼遇襲身亡 伊拉克示威群眾試圖闖首都綠區

中央社／ 巴格達1日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼昨天死於美國和以色列空襲後，法新社指出，伊拉克今天有數以百計民眾試圖闖入首都巴格達戒備森嚴的「綠區」（Green Zone），美國大使館就位在該區內。(路透)
伊朗最高領袖哈米尼昨天死於美國以色列空襲後，法新社指出，伊拉克今天有數以百計民眾試圖闖入首都巴格達戒備森嚴的「綠區」（Green Zone），美國大使館就位在該區內。

一名安全部門消息人士告訴法新社：「迄今為止，他們的嘗試都受挫，但他們仍持續嘗試。」

法新社記者表示，部分抗議群眾手拿親伊朗武裝組織的旗幟，還有人向安全部隊丟石塊，安全部隊則發射催淚瓦斯因應。

伊拉克當地媒體報導，該國南部其他省分也發生了示威抗議。

數個伊朗支持的伊拉克武裝組織昨天聲稱，他們不會保持「中立」，並將捍衛伊朗。

伊拉克政府今天宣布，為了悼念哈米尼（AliKhamenei），全國哀悼3天。

