泰國總理下令緊急撤僑 將召開高層會議因應中東情勢

以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊，使中東局勢再度陷入軍事對峙。泰國總理阿努廷今天下令啟動24小時不間斷的中東撤僑行動，明天則將召集國安會與商界領袖，舉行緊急會議因應中東戰事升溫。

在以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在臉書發文表示，中東衝突很可能升級，這勢必對包括泰國在內的全球經濟造成影響。他指出，雖然泰國並非衝突的直接參與國，但有數以萬計的泰國公民，在當地生活和工作。

阿努廷表示，政府將盡一切努力，確保旅居中東的泰國公民盡快安全返回家園，目前他正與外交部長和空軍總司令密切協調，安排飛機優先撤離滯留在伊朗的泰國公民。

泰國外交部昨晚發表聲明表示，當局正密切關注中東局勢，並深表關切，同時「敦促各方防止衝突進一步惡化，以免破壞國際和平與安全，危及無辜平民」。聲明寫道，「泰國重申對話與外交的迫切性」。

阿努廷指出，外交部已設立行動中心，關注局勢並制定相關措施以協助泰國公民撤離，同時他也已經指示總理府、財政部、勞工部、公共衛生部、國防部和內政部等相關部門做好24小時待命的準備。

阿努廷強調，局勢升級可能會對全球和泰國經濟造成衝擊，「隨著泰國經濟持續復甦，政府將加快採取措施以減輕影響，並在動盪中尋求機會」。

另外，民族報（The Nation）今天報導，阿努廷已召集國家安全委員會和泰國商界領袖於2日舉行緊急會議，以制定因應中東戰事升級的「韌性戰略」，主要議題包括監測油價波動、出口中斷及泰國經濟復甦面臨的風險。