巴基斯坦與塔利班衝突第4天 喀布爾再傳砲火聲

中央社／ 喀布爾1日綜合外電報導

阿富汗與巴基斯坦衝突進入第4天，阿國首都喀布爾今天傳出爆炸聲與密集槍響；對此，塔利班政府表示這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊。

法新社與路透社報導，這場衝突起源於巴基斯坦先前對阿富汗境內的空襲，巴方聲稱是為了打擊武裝組織設施；阿富汗隨即指控巴國侵犯主權，並於2月26日在兩國邊界展開報復性攻勢，導致兩國多月來的零星摩擦迅速升級。

針對喀布爾（Kabul）今天上空發出的隆隆聲響，塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，這是阿國「對巴基斯坦飛機發射防空火力」。

巴基斯坦總理辦公室、資訊部及軍方對於置評請求均未予回應。

在阿富汗南部坎達哈省（Kandahar），有工地工人表示，他們今天遭遇兩次空襲，現場負責人說造成3人死亡。

1名20歲工人表示，事發當時「眼前瞬間轉黑」，他無奈表示：「我從喀布爾過來，只是為了賺口飯吃。」

2月底以來的這波衝突，是兩國近年來最激烈的一次，兩國公布的傷亡數字存在巨大落差。雙方的傷亡說法均難以獨立查核。外界擔憂長達2600公里的邊境可能爆發更大規模衝突。

外交工作尚未促成雙方停火，沙烏地阿拉伯及卡達參與斡旋，盼能停止戰鬥。中國則表示正在「與兩國合作」並呼籲冷靜。

美國負責政治事務的國務次卿胡克爾（AllisonHooker）於與巴基斯坦官員會談後，在社群平台X發文表示，美國支持「巴基斯坦進行自我防衛、對抗塔利班攻擊的權利」。

塔利班 喀布爾 衝突

相關新聞

伊朗對波灣各國發動無差別攻擊 中東陷入恐慌

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

中東戰火升級 陸官媒：不排除出現三個可怕後果

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東戰事全面升級。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，這場戰爭可能帶來三大可怕後果，涵蓋伊朗本身的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪，以及美國可能陷入長期軍事泥潭。

亡國前沉迷手遊、女色 阿塞德政權末日比戰場更離奇

曾是倫敦受訓的眼科醫師，卻成為掌權敘利亞20年的強人。當政權崩塌在即，阿塞德沒有站上前線，而是被指沉迷手遊、喜愛獵豔人妻，寵信的情婦更捲入離奇死亡疑雲。戰局失控之際，他在夜色中悄然離境，留下錯愕的幕僚與未解的權力黑幕。從宮廷密辛到流亡生活，這位爭議人物的最後時刻，比戰場更耐人尋味！

對德黑蘭多地點展開攻擊 以色列軍方：鎖定伊朗高官開會地點

以色列今天上午對主要敵國伊朗發動打擊後，以色列軍方表示，這波攻擊鎖定伊朗首都德黑蘭的數個地點，有伊朗高階官員在那裡聚集開...

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

日媒28日報導，日本長野縣同日傳出幾起雪地事故。

傳川普擱置對台軍售 專家直言「僅是延後」：習近平經濟籌碼不足以取消

外媒報導，為避免4月「川習會」告吹，美國川普政府可能將延後對台軍售愛國者3型防空飛彈等軍購案。旅美的台海安全研究中心主任...

