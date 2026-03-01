巴基斯坦與塔利班衝突第4天 喀布爾再傳砲火聲

阿富汗與巴基斯坦衝突進入第4天，阿國首都喀布爾今天傳出爆炸聲與密集槍響；對此，塔利班政府表示這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊。

法新社與路透社報導，這場衝突起源於巴基斯坦先前對阿富汗境內的空襲，巴方聲稱是為了打擊武裝組織設施；阿富汗隨即指控巴國侵犯主權，並於2月26日在兩國邊界展開報復性攻勢，導致兩國多月來的零星摩擦迅速升級。

針對喀布爾（Kabul）今天上空發出的隆隆聲響，塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，這是阿國「對巴基斯坦飛機發射防空火力」。

巴基斯坦總理辦公室、資訊部及軍方對於置評請求均未予回應。

在阿富汗南部坎達哈省（Kandahar），有工地工人表示，他們今天遭遇兩次空襲，現場負責人說造成3人死亡。

1名20歲工人表示，事發當時「眼前瞬間轉黑」，他無奈表示：「我從喀布爾過來，只是為了賺口飯吃。」

2月底以來的這波衝突，是兩國近年來最激烈的一次，兩國公布的傷亡數字存在巨大落差。雙方的傷亡說法均難以獨立查核。外界擔憂長達2600公里的邊境可能爆發更大規模衝突。

外交工作尚未促成雙方停火，沙烏地阿拉伯及卡達參與斡旋，盼能停止戰鬥。中國則表示正在「與兩國合作」並呼籲冷靜。

美國負責政治事務的國務次卿胡克爾（AllisonHooker）於與巴基斯坦官員會談後，在社群平台X發文表示，美國支持「巴基斯坦進行自我防衛、對抗塔利班攻擊的權利」。