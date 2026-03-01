聽新聞
柯林頓為艾普斯坦案赴國會作證 川普幫叫屈

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國總統川普二月廿七日說，並不樂見前總統柯林頓被要求就已故性犯罪富豪艾普斯坦案赴國會閉門作證。聯邦眾議院監督與政府改革委員會共和黨籍主席柯默則提到，柯林頓作證時說，是否傳喚川普，由該委員會的國會議員決定。

川普在離開白宮赴德州前對媒體說，「我不喜歡看到柯林頓作證，他們追殺我可比這狠多了；其實我滿喜歡他的，也不想看到他作證」。

川普近來在談到柯林頓在艾普斯坦案中的牽連時語氣較緩和，上月稍早受訪時還說，有人追究這位前總統，令他感到「不舒服」。

柯林頓夫婦或川普都尚未被美國執法部門指控在艾普斯坦案中有刑事不法行為。但柯、川兩人都曾與艾普斯坦往來，且在美國司法部關於艾普斯坦的檔案中多次被提及。

柯林頓夫婦陸續在該委員會作證，可能對共和黨造成反效果，主因有二。其一，這為艾普斯坦案提供新的關注點。白宮近幾月來一直極力壓下此事，卻未成功。

其二，柯林頓夫婦的證詞引出一個明顯對比，可能使川普及其核心感到尷尬。若要求作證的標準是在艾普斯坦檔案中被提及，那為何在該檔案中也被提到的知名共和黨人士，卻沒被傳喚赴該委員會作證，例如美國商務部長盧特尼克就沒收到與柯林頓夫婦相同的國會傳票。

柯林頓過去與艾普斯坦的接觸，無疑受該委員會關注。但既然川普在該檔案中多次被提及，卻未被要求宣誓作證，這不啻是「雙標」。

