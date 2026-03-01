聽新聞
艾普斯坦案作證 柯林頓：什麼也沒看到 沒做錯任何事

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

民主黨籍美國前總統柯林頓二月廿七日就已故性犯罪富豪艾普斯坦案作證，閉門聽證會持續達六個多小時。柯林頓指稱，自己「什麼也沒看到、也沒做錯任何事」。現場的國會議員則說，柯林頓作證時表現坦率，回答他們的每個提問。

聯邦眾議院監督與政府改革委員會共和黨籍主席柯默問柯林頓，「既然你知道艾普斯坦是性犯罪者，為何還要繼續與他保持聯繫？」柯默並聲稱，該委員會已蒐集證據，證明艾普斯坦曾赴白宮十七次；柯林頓曾搭艾普斯坦的私人飛機廿七次。

柯林頓則說，從未去過艾普斯坦的私人島嶼，且早在艾普斯坦二○○八年認罪時，兩人就已斷絕聯繫。但一位對二月廿七日聽證會知情的人士說，柯林頓被問到那張他與一名女子泡在浴缸洗熱水澡的照片時，答道「不知道照片中的女子是誰，也沒與她發生性關係」。

根據柯默轉述，柯林頓宣稱，「川普總統從未對我說過任何讓我覺得，他與艾普斯坦有所牽連的話」。柯默認為，「柯林頓這話很有意思」。

