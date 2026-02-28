從杜蘭線到俾路支 巴基斯坦與阿富汗全面對抗

巴基斯坦與阿富汗的緊張局勢在27日晚間驟然升溫，巴軍宣告兩國進入公開戰爭狀態。這場衝突看似是由近期的恐怖攻擊事件引發，然衝突根源，實則深植於幾世紀前，一個殖民劃界事件以及兩國間未解的民族與領土糾葛。

阿富汗獨立記者埃爾哈姆（Elham）在27日夜間，經由即時通訊軟體WhatsApp，向中央社記者講述一段長達百年的兩國恩怨。

埃爾哈姆首先指出，英國在1893年，將普什圖人（阿富汗境內最大民族族群）居住的地區（此地區後來被稱為普赫圖赫瓦（Pashtunkhwa），從阿富汗國土割讓給當時的英屬印度，並在阿富汗境內劃定一條，以當時英國外交大官杜蘭（Sir Henry MortimerDurand）為名的「杜蘭線」（Durand Line），做為阿富汗和英屬印度之間的邊界。之後並於1947年，當英國將印度穆斯林居多地區從英屬印度分離出來，另外成立巴基斯坦自治領（Dominion of Pakistan）時，又將普赫圖赫瓦劃入巴方版圖。

「但居住在邊界兩邊的阿富汗人，始終尋求統一。」埃爾哈姆說道。

埃爾哈姆回憶，巴基斯坦軍政府對阿富汗內政的干涉從未停止，不僅阻撓阿富汗在境內河流上建造水壩，更沿著杜蘭線頻繁向阿富汗發射火箭彈。而生活在巴基斯坦的阿富汗難民更長期遭受巴軍騷擾。

接著埃爾哈姆提到，位於巴基斯坦西南部的「俾路支省」（Balochistan），已成為分離主義活動的核心地帶，更是現今巴基斯坦與阿富汗政府衝突的主要關鍵原因。

埃爾哈姆進一步說，俾路支省的困境與普赫圖赫瓦相似，而且也與阿富汗共同擁有一段深刻的歷史淵源。

俾路支省位於巴基斯坦西南部，與阿富汗接壤，雖是巴基斯坦境內面積最大的省份，但地勢多山且崎嶇，土地荒漠貧瘠，絕大多數是俾路支族人。

俾路支民族也分布在阿富汗和伊朗境內。巴基斯坦境內的俾路支分離主義組織（如「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army））長期對抗巴基斯坦政府，尋求俾路支人獨立。

由於俾路支省所處的邊境地區地形複雜、管控不易，阿富汗的塔利班政府常被巴基斯坦指控，接納俾路支分離主義武裝分子從邊境躲入阿富汗，逃避巴軍的打擊。

2026年1月底，俾路支省發生造成數十人死亡的聯合軍事行動。巴方官員控訴，這是阿富汗縱容俾路支解放軍攻擊巴基斯坦的後果。

近年來，俾路支分離主義組織與巴基斯坦塔利班（TTP）被指控在俾路支省頻繁發動襲擊，而這些組織據信藏匿在阿富汗境內，因此也成為此次巴基斯坦跨境打擊的理由。

埃爾哈姆認為，居住在巴基斯坦的普什圖人和俾路支人，會直接對巴軍進行武裝抵抗，都是來自這種長期的壓迫與剝奪感。

埃爾哈姆感嘆地說，對於阿富汗人而言，巴軍此次空襲行動是歷史創傷的延續。他特別強調，去年10月，有數十萬的普什圖人在普赫圖赫瓦舉行大規模集會，再次公開拒絕杜蘭線，並宣布自己屬於阿富汗。

埃爾哈姆分析，「杜蘭線」領土爭議是兩國長期衝突的核心，現在巴軍更想透過跨境打擊，來解決俾路支省的分離主義威脅。埃爾哈姆擔憂，杜蘭線兩側的土地再次被戰火籠罩，而這片土地下的長期恩怨，將使兩國陷入更深的衝突深淵。