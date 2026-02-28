對德黑蘭多地點展開攻擊 以色列軍方：鎖定伊朗高官開會地點

以色列今天上午對主要敵國伊朗發動打擊後，以色列軍方表示，這波攻擊鎖定伊朗首都德黑蘭的數個地點，有伊朗高階官員在那裡聚集開會。

法新社報導，以色列軍方在社群媒體平台X發布聲明表示：「今天上午的攻擊是同時對德黑蘭數個地點進行，伊朗的政治安全階層高階官員在那裡聚集。」

以色列軍方還說，他們「現在正在評估這次攻擊的結果」，而持續的軍事行動若擴大到「其他戰場」，他們也已有所準備。

據以色列公共廣播公司（Kan）報導，以色列和美國對伊朗的這波聯合打擊鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）。

報導中的1名記者在連線時也提到，曾任伊朗國防部長的哈米尼顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）同樣是這波攻擊目標。

1位要求匿名的以色列安全消息人士告訴數名記者：「我們的首波攻擊鎖定備受矚目的目標，也就是那些參與摧毀以色列計畫的人。」