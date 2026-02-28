對德黑蘭多地點展開攻擊 以色列軍方：鎖定伊朗高官開會地點
以色列今天上午對主要敵國伊朗發動打擊後，以色列軍方表示，這波攻擊鎖定伊朗首都德黑蘭的數個地點，有伊朗高階官員在那裡聚集開會。
法新社報導，以色列軍方在社群媒體平台X發布聲明表示：「今天上午的攻擊是同時對德黑蘭數個地點進行，伊朗的政治安全階層高階官員在那裡聚集。」
以色列軍方還說，他們「現在正在評估這次攻擊的結果」，而持續的軍事行動若擴大到「其他戰場」，他們也已有所準備。
據以色列公共廣播公司（Kan）報導，以色列和美國對伊朗的這波聯合打擊鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）。
報導中的1名記者在連線時也提到，曾任伊朗國防部長的哈米尼顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）同樣是這波攻擊目標。
1位要求匿名的以色列安全消息人士告訴數名記者：「我們的首波攻擊鎖定備受矚目的目標，也就是那些參與摧毀以色列計畫的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。