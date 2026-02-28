快訊

美伊爆衝突 凱基揭「最差情境」：對金融市場衝擊將難以估計

拚當億萬富翁靠這一波！大樂透加碼 大小紅包獎號全看這

美以空襲伊朗…他曝母親「2天前赴德黑蘭」 當地狀況曝光

美以轟炸伊朗 多國促降溫 尊重國際法

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列發動攻擊後，德黑蘭市中心冒出濃煙。歐新社
以色列發動攻擊後，德黑蘭市中心冒出濃煙。歐新社

以色列和美國周六對伊朗發動攻擊，使中東再陷軍事對抗；美國總統川普矢言摧毀德黑蘭的飛彈軍火庫，力阻發展核武。

以下為國際社會對這次攻擊的回應：

俄羅斯外交部表示，俄國外交部長拉夫羅夫周六和伊朗外交部長阿拉格奇通話，譴責了美國與以色列對伊朗發動的襲擊。

俄國外交部在聲明中指出，拉夫羅夫「譴責美、以兩國對伊朗發動無端武裝攻擊，此舉違反國際法原則和規範，並完全罔顧對區域及全球穩定與安全造成的嚴重後果」。

黎巴嫩總理薩萊姆

「我重申，我們絕不接受任何人將國家拖入危及國家安全和團結的冒險之中。」

挪威外交部長艾德

「以色列將這次攻擊描述為預防性打擊，但這並不符合國際法。預防性攻擊必須基於迫在眉睫的威脅。」

法國總統馬克宏

馬克宏呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議，並表示美國、以色列和伊朗之間戰爭爆發，對國際和平與安全將造成「嚴重後果」。

馬克宏在 X平台發文：「目前的局勢升級對所有人而言都很危險。這種情況必須停止。伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判以終止其核武和彈道飛彈計畫，以及停止破壞區域穩定的行動外，已別無選擇，」。

「這對於中東地區每個人的安全而言，絕對極其重要。」

西班牙總理桑傑士

桑切斯在社群媒體平台 X 上發文：「我們要求立即緩和局面，並完全尊重國際法。」

烏克蘭外交部

烏克蘭外交部說：「當前事件的起因，正是伊朗政權的暴力和有恃無恐，特別是針對和平抗議者的殺戮與鎮壓，這些情況在近幾個月來尤為普遍。」

外交部 伊朗 馬克宏

延伸閱讀

法國羅浮宮驚天竊案等困難多 館長請辭獲准

上任來第4度 馬克宏訪印度 可望簽下114架飆風戰機大單

輝能超級工廠動土 法官員讚許台法合作盼工業再興

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

相關新聞

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

日媒28日報導，日本長野縣同日傳出幾起雪地事故。

傳川普擱置對台軍售 專家直言「僅是延後」：習近平經濟籌碼不足以取消

外媒報導，為避免4月「川習會」告吹，美國川普政府可能將延後對台軍售愛國者3型防空飛彈等軍購案。旅美的台海安全研究中心主任...

抵抗川普搶奪格島聲望大漲 丹麥總理宣布大選提前

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）26日宣布，將提前於3月舉行國會選舉。佛瑞德里克森內閣原本民調...

盧特尼克登艾普斯坦小島照片 一度從司法部移除

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)多年前現身已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)加勒...

金正恩布局女力！胞妹金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號

北韓勞動黨日前舉行第九次黨代表大會，國家領導人金正恩的胞妹金與正在全體會議上晉升黨內要職，出任「勞動黨中央委員會總務部部...

影／玻利維亞運新鈔軍機墜毀至少15死 鎮暴警察出動阻止民眾撿錢

玻利維亞一架載有現金的C-130「大力神」（Hercules）運輸機27日在首都拉巴斯附近墜毀，波及高速公路上約十多輛車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。