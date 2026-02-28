日媒：日本擬開發非洲礦山 盼減少對中稀土依賴

日本「朝日新聞」今天引述數名政府消息人士披露，關於中國加強管理稀土出口，日本政府正在推動於非洲開發礦山等計畫，希望2028年底之前，部分稀土能完全擺脫對中依賴。

消息人士透露，下轄於日本政府經濟產業省的獨立行政法人「能源與金屬礦物資源機構」（JOGMEC）2020年左右開始，在非洲南部國家納米比亞調查礦山時，確認被認為特別稀少的鏑與鋱等稀土類元素蘊藏量豐富。

為此，消息人士也透露，這方面已經開放企業競標，之後預計開發數座礦山，並打算建造精煉工廠。

稀土是汽車、家電等多個業界製造產品不可或缺的原料，日本政府過去一段時間，持續努力使稀土供應邁向多元。

消息人士表示，若計畫上軌道，之後的產能預料能滿足日本國內的需求。

報導指出，從礦山開採稀土以及開採過後的精煉過程，會產生放射性廢棄物等有害物質，要如何負擔環境對策的成本以及邁向穩定供應，仍面臨不少課題。