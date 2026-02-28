快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

傳川普擱置對台軍售 專家直言「僅是延後」：習近平經濟籌碼不足以取消

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
愛3防空飛彈。圖／聯合報系資料照片
愛3防空飛彈。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，為避免4月「川習會」告吹，美國川普政府可能將延後對台軍售愛國者3型防空飛彈等軍購案。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天認為，中國大陸國家主席習近平目前沒有辦法提供足夠保證會落實執行的經濟籌碼，讓川普同意將這筆對台灣高價值與足夠影響地緣戰略的交易取消。

外媒報導川普政府已決定延後宣布一項價值130億美元的對台軍售案，內容可能是愛國者防空系統攔截飛彈、NASAMS防空系統及反無人機設備，另涵蓋小型武器，以及維修與後勤維持等相關項目。

編輯推薦

梅復興表示，此案就是稍微延後，不用解讀為擱置。他認為習近平目前並沒有辦法提供足夠保證會落實執行的經濟籌碼，來讓川普同意將這筆對台灣高價值與足夠影響地緣戰略的交易取消。若現在未公布，川習會後仍會公布。

業界人士說，愛3等軍購縱使在「川習會」前未公布，宣布時機也會落在會後，預料不受影響。

梅復興表示，照說北京在2019年對華府的經貿槓桿應該比當前更具優勢，但川普政府當時還是出售了北京多次警告是紅線的F-16 Block 70戰機給台灣，雖然當時是拖到時任美國務卿龐培歐7月底到亞太地區訪問之行結束後才公告，以免影響會談或節外生枝。

梅復興進一步說，目前對台軍售剩下要通知國會的案子，都是些純防禦性武器與後勤等，本身並無高度軍事敏感性可言，至少不能跟當年的F-16案相提並論。梅復興說，習近平關心的或可能主要是美國對台軍售的政治象徵意義。

對台 川習會 川普

延伸閱讀

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

傳美恐推遲對台軍售 專家：愛三若遭擱置 衝擊「台灣之盾」

不願看到柯林頓為淫魔案作證 川普：委員會更想傳喚我

抵抗川普搶奪格島聲望大漲 丹麥總理宣布大選提前

相關新聞

傳川普擱置對台軍售 專家直言「僅是延後」：習近平經濟籌碼不足以取消

外媒報導，為避免4月「川習會」告吹，美國川普政府可能將延後對台軍售愛國者3型防空飛彈等軍購案。旅美的台海安全研究中心主任...

抵抗川普搶奪格島聲望大漲 丹麥總理宣布大選提前

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）26日宣布，將提前於3月舉行國會選舉。佛瑞德里克森內閣原本民調...

盧特尼克登艾普斯坦小島照片 一度從司法部移除

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)多年前現身已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)加勒...

金正恩布局女力！胞妹金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號

北韓勞動黨日前舉行第九次黨代表大會，國家領導人金正恩的胞妹金與正在全體會議上晉升黨內要職，出任「勞動黨中央委員會總務部部...

影／玻利維亞運新鈔軍機墜毀至少15死 鎮暴警察出動阻止民眾撿錢

玻利維亞一架載有現金的C-130「大力神」（Hercules）運輸機27日在首都拉巴斯附近墜毀，波及高速公路上約十多輛車...

避免惹火習近平讓「川習會」告吹 川普政府擱置130億美元對台軍售

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在美國總統川普計畫4月訪問北京前引發中國國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。