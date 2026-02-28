巴基斯坦夜襲阿富汗 普什圖人歷史問題再現

巴基斯坦27日轟炸阿富汗首都喀布爾及數座主要城市，緊張情勢一夜升溫。居住在喀布爾市郊的獨立記者埃爾哈姆向中央社表示，巴阿雙邊衝突由來已久，與普什圖人有關，衝突可能會再次爆發，基於衝突歷史怨恨，阿富汗人民都支持塔利班政府。

27日當地夜間，中央社記者透過即時通訊軟體WhatsApp連絡喀布爾居民埃爾哈姆（Elham）。曾在埃及開羅擔任獨立記者的埃爾哈姆告訴記者，巴基斯坦在27日對阿富汗發動空襲並轟炸3地。

住在市郊的埃爾哈姆表示，生活沒受到空襲影響，如採買等民間活動也照舊。雖然27日夜間未再聽聞巴軍有任何攻擊行動，但他相信交戰雙方都保持警惕，且衝突可能很快會再次爆發。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）已於27日宣布，與阿富汗塔利班政府進入「全面對抗」，並在社群平台X發文表示：「我們與你們之間，現在已是公開交戰。」

埃爾哈姆表示，阿富汗和巴基斯坦之間的衝突由來已久。1893年，英國殖民阿富汗領土「普赫圖赫瓦」（Pashtunkhwa），並在1947年印巴分治，「巴基斯坦伊斯蘭共和國」建國後，規定由巴基斯坦繼承這片土地。

普赫圖赫瓦跨越阿富汗東南部與巴基斯坦西北部，泛指杜蘭線（Durand Line）兩側的普什圖人（Pashtun）居住區。「普赫圖赫瓦」在阿富汗官方語言普什圖語中，即為「普什圖人的土地」之意。

普什圖族是阿富汗的主體民族，占阿富汗人口一半以上，也居塔利班（Taliban）政權主導地位。阿富汗塔利班政府與普赫圖赫瓦當地普什圖武裝份子關係密切。

埃爾哈姆強調，阿富汗人並不接受英國以杜蘭線來劃分，這一劃分，將普什圖族硬生生地分裂成兩邊。住在兩邊的阿富汗人都拒絕接受杜蘭線，並認為這一整塊土地本就應該屬於阿富汗。

埃爾哈姆補充說，在過去數十年間，巴基斯坦軍隊在普赫圖赫瓦殺害了數千名普什圖阿富汗人，蹂躪當地婦女和兒童，轟炸民宅，另有數千人失蹤。此外，巴基斯坦還掠奪屬於該區的礦產資源，並封鎖貿易路線。

在埃爾哈姆的眼中，巴基斯坦軍隊對待普赫圖赫瓦的狀況，如同以色列政府在加薩的手法。

埃爾哈姆還提到，巴基斯坦政府和媒體完全由軍方控制，媒體受到嚴格審查，當地民眾接收真實資訊不易。但埃爾哈姆認為，巴基斯坦民眾並非被完全蒙蔽，而且絕大多數巴民都反對巴軍。

埃爾哈姆說：「從巴基斯坦國內最近發生的一連串衝突和抗議事件來看，就可一葉知秋了。」

埃爾哈姆也認為，這些歷史事件的發生，讓阿富汗人民都願意支持塔利班政府在這些衝突中的立場。