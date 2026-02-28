巴基斯坦與塔利班衝突第3天 國際急籲重啟對話

巴基斯坦與阿富汗塔利班（Taliban）軍隊的戰鬥今天進入第3天，國際社會對這場衝突表達高度關切並呼籲緊急談判，以避免局勢進一步惡化。

路透社報導，官員表示，巴基斯坦昨天的攻擊行動打擊了塔利班的軍事設施和據點，包括在喀布爾（Kabul）和坎達哈（Kandahar）的目標，這是巴基斯坦多年來對阿富汗最深入的入侵之一。

巴基斯坦當局指控塔利班窩藏「巴基斯坦塔利班」（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的武裝分子，並聲稱這些分子正在巴基斯坦境內發動叛亂，但塔利班否認這項指控。

巴基斯坦將這波行動描述為對跨境攻擊的回應，而阿富汗則譴責此舉侵犯主權，表示對話大門仍敞開，但警告任何更廣泛的衝突都將導致嚴重後果。

這場戰鬥增加了在這條崎嶇、長達2600公里邊界上爆發持久衝突的風險。

隨著外交努力在昨天晚間加速進行，阿富汗表示，外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）已與沙烏地阿拉伯的費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）通電話，討論緩和緊張局勢並保持外交管道暢通。

歐洲聯盟呼籲雙方降溫並進行對話，而聯合國則敦促立即停止敵對行動。

俄羅斯敦促雙方停止衝突並重返談判，中國則表示深切關注，並準備協助緩解緊張局勢。

美國國務院一名發言人表示，美國支持巴基斯坦有權自我防衛，以抵禦塔利班的攻擊。

一名不願具名的美國官員表示，華府不認為巴基斯坦是這次最新升級衝突中的侵略者，並指伊斯蘭馬巴德當局正承受著應對安全挑戰的壓力。這名官員補充表示，華府希望局勢不會進一步升級。