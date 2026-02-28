巴基斯坦與塔利班衝突第3天 國際急籲重啟對話

快訊

中央社／ 喀布爾28日綜合外電報導
巴基斯坦與阿富汗塔利班開戰，衝突已進入第3天，國際社會也喊話緊急談判，避免局勢進一步惡化。圖／法新社
巴基斯坦與阿富汗塔利班開戰，衝突已進入第3天，國際社會也喊話緊急談判，避免局勢進一步惡化。圖／法新社

巴基斯坦與阿富汗塔利班（Taliban）軍隊的戰鬥今天進入第3天，國際社會對這場衝突表達高度關切並呼籲緊急談判，以避免局勢進一步惡化。

路透社報導，官員表示，巴基斯坦昨天的攻擊行動打擊了塔利班的軍事設施和據點，包括在喀布爾（Kabul）和坎達哈（Kandahar）的目標，這是巴基斯坦多年來對阿富汗最深入的入侵之一。

巴基斯坦當局指控塔利班窩藏「巴基斯坦塔利班」（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的武裝分子，並聲稱這些分子正在巴基斯坦境內發動叛亂，但塔利班否認這項指控。

巴基斯坦將這波行動描述為對跨境攻擊的回應，而阿富汗則譴責此舉侵犯主權，表示對話大門仍敞開，但警告任何更廣泛的衝突都將導致嚴重後果。

這場戰鬥增加了在這條崎嶇、長達2600公里邊界上爆發持久衝突的風險。

隨著外交努力在昨天晚間加速進行，阿富汗表示，外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）已與沙烏地阿拉伯的費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）通電話，討論緩和緊張局勢並保持外交管道暢通。

歐洲聯盟呼籲雙方降溫並進行對話，而聯合國則敦促立即停止敵對行動。

俄羅斯敦促雙方停止衝突並重返談判，中國則表示深切關注，並準備協助緩解緊張局勢。

美國國務院一名發言人表示，美國支持巴基斯坦有權自我防衛，以抵禦塔利班的攻擊。

一名不願具名的美國官員表示，華府不認為巴基斯坦是這次最新升級衝突中的侵略者，並指伊斯蘭馬巴德當局正承受著應對安全挑戰的壓力。這名官員補充表示，華府希望局勢不會進一步升級。

巴基斯坦 塔利班 衝突

相關新聞

抵抗川普搶奪格島聲望大漲 丹麥總理宣布大選提前

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）26日宣布，將提前於3月舉行國會選舉。佛瑞德里克森內閣原本民調...

盧特尼克登艾普斯坦小島照片 一度從司法部移除

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)多年前現身已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)加勒...

金正恩布局女力！胞妹金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號

北韓勞動黨日前舉行第九次黨代表大會，國家領導人金正恩的胞妹金與正在全體會議上晉升黨內要職，出任「勞動黨中央委員會總務部部...

影／玻利維亞運新鈔軍機墜毀至少15死 鎮暴警察出動阻止民眾撿錢

玻利維亞一架載有現金的C-130「大力神」（Hercules）運輸機27日在首都拉巴斯附近墜毀，波及高速公路上約十多輛車...

避免惹火習近平讓「川習會」告吹 川普政府擱置130億美元對台軍售

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在美國總統川普計畫4月訪問北京前引發中國國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一...

頂級富豪不開法拉利？「低調選車學」藏資產布局祕密

一般人將超跑、豪車視為地位象徵，資產超過5億日圓的超級富裕階級卻有完全不同的玩法。日本豪門管家新井直之觀察發現，這群金字塔頂端的人士，挑選座駕的首要標準不是馬力或外型，而是資產價值。同樣買豪車，一般有錢人重的是成就感，超級富裕人士則將其視為與股票、藝術品同等的投資工具，那輛看似低調的房車，其實是全球限量的保值利器。原來，致富的關鍵不在於賺多少，而在於你每一次花錢時，是在「消費」還是「布局資產」。

