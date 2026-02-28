聽新聞
金正恩布局女力！胞妹金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號
北韓勞動黨日前舉行第九次黨代表大會，國家領導人金正恩的胞妹金與正在全體會議上晉升黨內要職，出任「勞動黨中央委員會總務部部長」。
韓聯社與朝鮮日報報導，勞動黨九大歷時一周，於25日閉幕。此前擔任黨宣傳煽動部副部長的金與正，於23日舉行的中央全會中晉升為黨部門負責人，但當時並未公布正式職稱。直到北韓官媒朝中社28日報導，才首次明確稱她為總務部部長，並將她列為主要黨幹部與軍事指揮官之一，並獲金正恩親自贈送一款新型狙擊步槍作為「特別禮物」。
根據朝中社報導，金正恩27日在勞動黨中央委員會本部會見包括金與正在內的主要領導幹部與軍事指揮官，並向每人贈送他以個人名義特意準備的「新一代」狙擊步槍，同時親自頒發武器證書。
他表示：「這份禮物既是對你們非凡付出的肯定，也是我對你們絕對信任的體現。我希望你們今後繼續為我們事業的勝利而奮進，認真負責，恪盡職守。」
朝中社指出，金正恩隨後與領導幹部一同前往射擊場進行狙擊武器試射與互動體驗，並合影留念。儘管新聞稿未提及金正恩的女兒金主愛，但官媒發布的照片顯示，她同樣出席贈槍儀式並參與射擊練習。北韓媒體亦罕見公開一張她單獨瞄準目標並開槍射擊的畫面。
根據報導，勞動黨總務部負責處理黨內運作與行政事務，在將總書記金正恩的指示傳達至各級黨組織方面扮演關鍵角色。外界普遍認為，隨著金與正出任該部門主管，她在黨內的影響力與權限預料將進一步擴大。
南韓國家安保戰略研究院資深研究委員金仁泰（音）表示，基於業務性質，總務部在實務層面與總書記保持密切接觸，核心職責在於確保金正恩的所有指示能夠系統且即時傳達。北韓研究大學特聘教授梁茂進分析，金與正預料將在鞏固內部體制方面發揮核心作用，並認為北韓透過強調金主愛具備步槍射擊能力，暗示她正接受接班訓練。
