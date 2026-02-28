快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩布局女力！胞妹金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社28日發布的照片顯示，金正恩的女兒金主愛在與父親會見主要官員及軍事指揮官期間，於射擊場試射狙擊步槍。路透
北韓官媒朝中社28日發布的照片顯示，金正恩的女兒金主愛在與父親會見主要官員及軍事指揮官期間，於射擊場試射狙擊步槍。路透

北韓勞動黨日前舉行第九次黨代表大會，國家領導人金正恩的胞妹金與正在全體會議上晉升黨內要職，出任「勞動黨中央委員會總務部部長」。

韓聯社與朝鮮日報報導，勞動黨九大歷時一周，於25日閉幕。此前擔任黨宣傳煽動部副部長的金與正，於23日舉行的中央全會中晉升為黨部門負責人，但當時並未公布正式職稱。直到北韓官媒朝中社28日報導，才首次明確稱她為總務部部長，並將她列為主要黨幹部與軍事指揮官之一，並獲金正恩親自贈送一款新型狙擊步槍作為「特別禮物」。

根據朝中社報導，金正恩27日在勞動黨中央委員會本部會見包括金與正在內的主要領導幹部與軍事指揮官，並向每人贈送他以個人名義特意準備的「新一代」狙擊步槍，同時親自頒發武器證書。

他表示：「這份禮物既是對你們非凡付出的肯定，也是我對你們絕對信任的體現。我希望你們今後繼續為我們事業的勝利而奮進，認真負責，恪盡職守。」

朝中社指出，金正恩隨後與領導幹部一同前往射擊場進行狙擊武器試射與互動體驗，並合影留念。儘管新聞稿未提及金正恩的女兒金主愛，但官媒發布的照片顯示，她同樣出席贈槍儀式並參與射擊練習。北韓媒體亦罕見公開一張她單獨瞄準目標並開槍射擊的畫面。

根據報導，勞動黨總務部負責處理黨內運作與行政事務，在將總書記金正恩的指示傳達至各級黨組織方面扮演關鍵角色。外界普遍認為，隨著金與正出任該部門主管，她在黨內的影響力與權限預料將進一步擴大。

南韓國家安保戰略研究院資深研究委員金仁泰（音）表示，基於業務性質，總務部在實務層面與總書記保持密切接觸，核心職責在於確保金正恩的所有指示能夠系統且即時傳達。北韓研究大學特聘教授梁茂進分析，金與正預料將在鞏固內部體制方面發揮核心作用，並認為北韓透過強調金主愛具備步槍射擊能力，暗示她正接受接班訓練。

北韓政府提供的照片顯示，金正恩的妹妹金與正（左）與其他高級官員27日在北韓一處未公開地點的射擊場試射新型狙擊步槍；據指中間官員是勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月。美聯社
北韓政府提供的照片顯示，金正恩的妹妹金與正（左）與其他高級官員27日在北韓一處未公開地點的射擊場試射新型狙擊步槍；據指中間官員是勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月。美聯社
北韓官媒朝中社27日拍攝、28日透過KNS發布的照片顯示，北韓領導人金正恩與女兒金主愛在勞動黨中央委員會本部，向主要官員及軍事指揮官贈送新型狙擊步槍。法新社
北韓官媒朝中社27日拍攝、28日透過KNS發布的照片顯示，北韓領導人金正恩與女兒金主愛在勞動黨中央委員會本部，向主要官員及軍事指揮官贈送新型狙擊步槍。法新社

金正恩 北韓 金與正 金主愛

延伸閱讀

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊 閱兵強化金氏王朝接班布局

金正恩稱美不敵對可友好相處、批南韓示好騙局 白宮與青瓦台都回應了

排除進行對話的可能！金正恩直指南韓是「頭號敵人」：永不再稱其同胞

朝媒封金正恩天下第一偉人 讚許領導國家「奇蹟式成就」

相關新聞

金正恩布局女力！胞妹金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號

北韓勞動黨日前舉行第九次黨代表大會，國家領導人金正恩的胞妹金與正在全體會議上晉升黨內要職，出任「勞動黨中央委員會總務部部...

影／玻利維亞運新鈔軍機墜毀至少15死 鎮暴警察出動阻止民眾撿錢

玻利維亞一架載有現金的C-130「大力神」（Hercules）運輸機27日在首都拉巴斯附近墜毀，波及高速公路上約十多輛車...

避免惹火習近平讓「川習會」告吹 川普政府擱置130億美元對台軍售

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在美國總統川普計畫4月訪問北京前引發中國國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一...

頂級富豪不開法拉利？「低調選車學」藏資產布局祕密

一般人將超跑、豪車視為地位象徵，資產超過5億日圓的超級富裕階級卻有完全不同的玩法。日本豪門管家新井直之觀察發現，這群金字塔頂端的人士，挑選座駕的首要標準不是馬力或外型，而是資產價值。同樣買豪車，一般有錢人重的是成就感，超級富裕人士則將其視為與股票、藝術品同等的投資工具，那輛看似低調的房車，其實是全球限量的保值利器。原來，致富的關鍵不在於賺多少，而在於你每一次花錢時，是在「消費」還是「布局資產」。

南韓近20年禁令鬆綁！附條件開放Google Maps 可用完整導航與圖資

南韓是Google Maps少數無法正常運作的國家之一，但情況即將改變。南韓國土交通部27日改變維持近20年的安全審慎立...

巴西米納斯州暴雨釀災逾60人罹難 政府宣布緊急狀態

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）連日暴雨，造成多地嚴重水患與土石流，至少68人死亡，數千人被迫撤離家園。地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。